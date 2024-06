Melissa Satta: “Quando noi donne siamo così indipendenti, spaventa molto”/ “Non è facile trovare qualcuno…”

Melissa Satta e la ricerca dell’amore: “Quando noi donne siamo così indipendenti…“

Melissa Satta gli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, in cui ha parlato di famiglia e di amore. Un amore che ad oggi la vede sentimentalmente legata al suo nuovo fidanzato Carlo Beretta, con il quale è stata pizzicata in pubblico ormai più di una volta, in attesa che la coppia ufficializzi il proprio amore ed esca allo scoperto. Intanto però l’ex Velina si gode l’amore per il figlio Maddox e, parlando di maternità, non chiude le porte alla possibilità di diventare nuovamente mamma, magari di un altro maschietto.

“Ho sempre detto che vorrei avere un altro figlio e tutto quanto, però vediamo, perché poi il tempo passa. Maddox ha già 10 anni“, ammette. A seguire, offre una riflessione sulla difficoltà di trovare il vero amore: “Non è facile ai giorni d’oggi trovare qualcuno, abbiamo tutti vite molto complicate. Poi soprattutto quando noi donne siamo così indipendenti con il lavoro, spaventa molto. Tutti dicono: ‘Chi è che non vuole stare con Melissa Satta?’. Nessuno. Questa cosa spaventa tantissimo e lo capisco“.

Melissa Satta riflette sulla sua vita sentimentale e, in particolare, risponde a coloro che le domandano perché è sempre stata fidanzata con volti mediaticamente esposti: “Mi dicono: ‘Perché alla fine sei sempre con persone esposte?’. Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo, ed è giusto, ci sta, non è facile. Anche il fatto dei paparazzi, di essere sempre sui giornali, l’essere sulla bocca di tutto, non piace a tutti. Quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro un po’ più normale“.

A seguire, Diletta Leotta le chiede se sia al momento single e la risposta della Satta spiazza: “Sì, per un po’, fammi respirare! Sto anche molto bene da sola, comunque ho una vita impegnata e quando hai un figlio, lo sai, ti riempie proprio le giornate. Poi se deve arrivare la persona giusta, arriverà“. Parole che sembrano dunque smentire le voci su un presunto flirt con Carlo Beretta, anche se le recenti immagini pubblicate da Chi dimostrerebbero il contrario.











