Michele Bravi, il cantante confessa: “In futuro mi piacerebbe avere un figlio”

Il giovane e amato cantante Michele Bravi sarà tra gli ospiti di Capodanno in musica e l’occasione sarà quella giusta per i suoi fan per tornare ad ascoltare la sua musica in questa notte di fine anno. Michele Bravi si è raccontato in svariate interviste e nel corso di una chiacchierata concessa al magazine Oggi ha rivelato anche alcuni dei suoi piani per i prossimi anni insieme al suo misterioso fidanzato con il quale condivide la vita da qualche anno. Ovviamente la questione dell’adozione in Italia è piuttosto spinosa e questo Michele Bravi lo sa bene:

“Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata, fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio, e mi piace” ha ammesso Michele Bravi che dunque sogna di progettare una famiglia in futuro.

Michele Bravi e il suo angelo: “Mi ha salvato nella vita”

Qualche anno fa, come ci ricordano le vicende di cronaca, Michele Bravi è stato colpito da una tragedia, con l’artista che è stato sfortunato protagonista di un incidente nel quale ha perso la vita una persona. E da quel momento in poi per il cantante è iniziato un periodo molto complesso, fatto di necessarie risalite, e un angelo ha salvato il cantante: “Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino. Lui adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è trasferito all’estero. Questa persona, che posso ritenere la più importante della mia vita, è stata salvifica. Mi ha aiutato a tornare pian piano alla vita” ha confessato Michele Bravi nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Oggi.

Piano piano il cantante è riuscito a riprendere in mano la propria vita, fino al desiderio di crearsi una famiglia tutta sua ora che il peggio sembra ormai alle spalle.