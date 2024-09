Mihre Mutlu, chi è la ex moglie di Ibrahim Celikkol: hanno un figlio

Tra gli ospiti di oggi sabato 14 settembre 2024 a Verissimo troviamo Ibrahim Celikkol, attore divenuto celebre negli ultimi anni in Italia grazie al ruolo di Hakan nella soap campione di ascolti sulle reti Mediaset, Terra Amara. Nel corso della sua vita, Ibrahim Celikkol ha fatto diverse conoscenze femminili, una di queste è l’ex moglie Mihre Mutlu, architetto, con il quale l’attore è convolato a nozze qualche anno fa, più precisamente nel 2017. Dalla loro storia d’amore è poi nato il figlio Ali nel 2019, ma la relazione ha preso una brutta piega e nel 2022 la coppia formata da Ibrahim Celikkol e Mihre Mutlu ha messo nero su bianco il divorzio, segnando la fine del matrimonio in maniera ufficiale.

Rossella Brescia e Luciano Cannito perché si sono lasciati? Silenzio rotto su separazione/ "È stato uno choc"

Con il passare del tempo Mihre Mutlu, donna lontana dal mondo dello spettacolo, si è avvicinata sempre di più ai social ed è divenuta un’influencer anche piuttosto importante, con un importante seguito su Instagram di diverse migliaia di follower all’attivo, con i quali condivide i vari avvenimenti del suo quotidiano.

Laura Freddi/ Dal rapporto con l'ex Paolo Bonolis al matrimonio con Leonardo D'Amico: "Fu difficile ma poi.."

Ibrahim Celikkol, dopo il divorzio con Mihre Mutlu ha ritrovato l’amore

Per l’attore lanciato al successo in Italia da Terra Amara l’amore si è ripresentato sotto nuova forma negli ultimi tempi, con lo stesso Ibrahim Celikkol che dopo la fine della sua storia d’amore con Mihre Mutlu ha annunciato la nuova relazione con Natali Yarcan: “Credo di essere fortunato, la nostra è una relazione magica, hai presente quando trovi la persona giusta? Quando la guardi con gli occhi a cuore? Lei è sempre con me, è nel mio cuore” ha rivelato l’attore in una precedente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin.

Scaletta Tim Music awards 2024: cantano Max Pezzali, Emma e Lazza/ Tutti i cantanti

Un amore profondo e che sembra aver totalmente rapito Ibrahim Celikkol dopo il divorzio di due anni fa dall’ex moglie Mihre Mutlu.