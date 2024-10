Milena Gabanelli, chi è la giornalista di LA7: il suo passato

Tra gli ospiti di Che tempo che fa di stasera domenica 27 ottobre ritroveremo Milena Gabanelli, volto e firma nota del giornalismo italiano che coglierà l’occasione per dire la sua su svariati temi di attualità nel format di Fabio Fazio. Una carriera ricca di soddisfazioni, ma anche di ribaltoni, quella vissuta da Milena Gabanelli, che in passato è stato uno dei volti storici della trasmissione d’inchiesta della Rai, Report, fino al momento del burrascoso addio alla tv di stato nel 2017 per via di un disaccordo sul futuro ruolo che avrebbe dovuto ricoprire.

Nello stesso anno Milena Gabanelli inizia una nuova avventura con Il Corriere della sera, dove cura la rubrica Dataroom che ha poi deciso di riportare nel tg di Enrico Mentana ogni lunedì, con una puntata che viene ripresa all’interno dello spazio nel telegiornale.

Milena Gabanelli e il mondo della tv: “Avrà ancora una lunga vita”

Il mondo della tv è ancora pienamente in vita secondo il pensiero della giornalista Milena Gabanelli, che in una intervista concessa a Forbes Italia, tra le varie tematiche affrontate, ha detto la sua anche sul futuro della generalista, che a suo parere è tutt’altro che morta:

“Visto che il mondo non mi pare stia ringiovanendo, che le pensioni sono basse, i canali tematici hanno un costo e il canone al servizio pubblico comunque lo paghi, credo proprio la tv generalista avrà lunga vita” le parole della giornalista che non sembra dunque pronta a dire addio alla tv nonostante gli anni di crisi che sta attraversando con l’avvento delle piattaforme streaming sempre più in prima linea. E nel corso del suo intervento a Che tempo che fa di stasera domenica 27 ottobre sicuramente la giornalista tirerà fuori altri argomenti di dibattito e approfondimento molto importanti, insieme a Fabio Fazio.

