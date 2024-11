Tutto su Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti

Miriam Milani è la fidanzata di Andrea Dianetti, attore e conduttore che, dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dianetti è fidanzato con Miriam Milani da diversi anni. Lei è originaria di Nettuno e i due sono davvero innamoratissimi. Su Instagram, pubblicano spesso foto di coppia ma anche simpatici siparietti con cui ironizzano sul rapporto di coppia. Di Miriam Milani, tuttavia, si sa davvero poco se non che ha lavorato come commessa prima di laurearsi.

Pur essendo fidanzati da diverso tempo e nonostante siano entrambi molto social, vivono il rapporto di coppia con molta discrezione mostrando la quotidianità del rapporto pochissimo. Sui social, tuttavia, entrambi si lasciano spesso andare a delle belle dichiarazioni d’amore.

Miriam Milani, le parole d’amore per il fidanzato Andrea Dianetti

“Non esiste limone troppo aspro da non poterci fare qualcosa di vagamente simile a una limonata. Eravamo due limoni aspri, perché la vita c’aveva tolto tanto… ed ora eccoci qui, una limonata pazzesca”, le dolci parole di Miriam per il fidanzato a corredo di una foto foto di coppia scattata in spiaggia.

In occasione del compleanno di Andrea Dianetti, inoltre, si è lasciata andare ancora di più dichiarandogli il suo amore pubblicamente. “Oggi è il compleanno di una persona speciale… una persona che ha stravolto i miei piani, facendomi tornare romantico e fiducioso in quel sentimento ormai impolverato che è l’Amore, e che ha permesso di ricordare a me stesso che “da soli siamo fortissimi, ma insieme siamo imbattibili”, le parole di lei.