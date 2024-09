Tanta paura stamane a Monza, dopo che presso la stazione dei treni è crollata una pensilina. Una persona è rimasta ferita e nel contempo si è deciso di bloccare la circolazione dei convogli, paralizzando quindi il traffico di metà Lombardia. L’episodio, come riferito da numerose testale locali monzesi, a cominciare da Monza Today, si è verificato di preciso attorno alle ore 10:30 di oggi, martedì 17 settembre 2024.

Sciopero mezzi pubblici venerdì 20 settembre/ Milano Atm e Roma Atac: orari e fasce di garanzia

Stando a quanto emerso è crollata la pensilina vicino alla banchina dei binari, e nonostante non fosse proprio l’ora di punta, erano diversi i viaggiatori in attesa di salire sui treni in quel della stazione di Monza. Ad avere la peggio è stato un 34enne che, come da immagini circolanti nelle ultime ore, sarebbe stato appunto colpito da alcuni blocchi in latero cemento, che lo avrebbero ferito: l’uomo è stato soccorso presso la stazione dei treni, dopo di che è stato trasporto in ospedale in ambulanza in codice giallo, di conseguenza non è assolutamente in pericolo di vita.

Treni regionali, stop al check in dal 21 settembre/ Trenitalia cambia ancora: troppe le proteste

MONZA, CROLLA PENSILINA IN STAZIONE: AREA INTERDETTA

Nel contempo tutta l’area è stata interdetta al pubblico di modo da evitare che qualcuno si facesse male per eventuali altri pezzi pericolanti ma soprattutto è stata bloccata in maniera temporanea la circolazione dei treni, sia per Milano, quanto per Bergamo e Lecco, così come fatto sapere dai vigili del fuoco che sono intervenuti in stazione a Monza stamane.

Enormi i disagi sulla circolazione dei convogli lombardi, visto che sono state segnalate numerose soppressioni, ma anche dei ritardi, con diversi viaggiatori, in particolare lavoratori e studenti, che sono stati costretti a rimanere a terra, in attesa appunto che il proprio treno giungesse a destinazione.

Guasto Alta velocità, treni nel caos: ritardi e cancellazioni/ Rallentamenti per oltre due ore

MONZA, CROLLA PENSILINA IN STAZIONE: IN ATTESA DELLA RIPRESA DEI TRENI

I media locali raccontano di treni bloccati o deviati, di conseguenza il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di controllare i siti ufficiali per vedere se il treno che dovete prendere è in orario, oppure, se sia stato soppresso, cancellato oppure arriverà in ritardo. Non è chiaro entro quanto possa riprendere la circolazione dei treni, e non sono da escludere diverse ore di stop, il tempo di rimettere in sicurezza l’intera banchina, evitando eventuali altri crolli. In attesa di aggiornamenti e novità, si spera positive, da Monza, quella di oggi è stata una giornata decisamente di passione per il trasporto ferroviario lombardo.

E’ infatti deragliato un treno merci che da Como si stava recando in Svizzera, precisamente nel tratto fra Chiasso e Mendrisio: subito dopo aver varcato il confine è appunto uscito dalle sedi. A causa dell’incidente, sono state cancellate le corse da Como a Varese. Infine si sarebbe verificato anche un guasto su un treno che da Milano Cadorna era destinato a Como, partito alle ore 6:43: i passeggeri sono stati costretti a scendere causa malfunzionamento delle porte.