Morgan ha una nuova fidanzata?/ Da Jessica Mazzoli alla rottura con Alessandra Cataldo: le ex del cantante

Morgan ha una fidanzata? Chi sono le ex del celebre cantante

Morgan ha una fidanzata o è single? Il celebre cantautore ha fatto spesso parlare di se negli anni non solo per la sua musica e la sua irriverenza ma anche per le importanti e discusse storie d’amore. La più celebre, quella con Asia Argento, che ha portato alla nascita di Anna Lou, a cui è seguita quella con Jessica Mazzoli. Il loro incontro è arrivato a X Factor, quando lei era una concorrente in gara e lui un giudice. Poco dopo è scoppiata la scintilla che ha portato, qualche mese dopo, alla nascita della seconda figlia del cantante, Lara.

L’idillio è però finito poco tempo dopo, con la rottura e le accuse di Jessica Mazzoli al cantante. Accuse che, prima ancora, Morgan ha ricevuto anche dall’altra sua ex Asia Argento. Qualche tempo dopo, nel 2013, nel cuore di Morgan entra un’altra donna: Alessandra Cataldo.

Morgan e la rottura con la compagna Anna Cataldo

La loro storia sembra procedere a gonfie vele: i due stanno insieme 7 anni e nel 2020, Morgan diventa papà per la terza volta. Nasce infatti Maria Eco, un’altra bambina per il celebre cantante. Ma la loro relazione aveva già subito qualche incrinatura che diventa vera e propria frattura poco tempo dopo. Morgan e Alessandra si lasciano e si inizia anche a vociferare di una possibile sbandata del cantante per un’altra donna, Angelica. Non sono tuttavia del tutto chiari i motivi di questa separazione, ufficializzata nel 2021. A chi si chiede se oggi Morgan abbia un’altra fidanzata, la risposta è probabilmente no. Il cantante non ha lasciato trapelare indizi, negli ultimi tempi, che possano far intendere che ci sia un nuovo amore nella sua vita, né in recenti intervista ha parlato di questo argomento.

