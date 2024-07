Morgan, la fidanzata Alessandra Cataldo attacca Angelica Schiatti/ “Lo manipolava, ora è solo vendetta”

Morgan, la fidanzata Alessandra Cataldo rompe il silenzio

Il caso relativo a Marco Castoldi continua a far chiacchierare in questi giorni e a prendere la parola adesso ci ha pensato l’attuale fidanzata Alessandra Cataldo, che ha detto la sua in seguito alle polemiche degli ultimi giorni intervistata dal portale Mowmag riguardo al processo in corso da quattro anni tra Morgan e la sua ex: “Marco l’aveva lasciata al termine di un doloroso triangolo in cui lei lo aveva coinvolto mentre era “legata” al chitarrista della band Le Vibrazioni, a continuato la propria vita e so che si sentivano ed erano amici. La loro relazione era molto fitta di conversazioni e di messaggi., ma ad un tratto, quando io e lui, già insieme da tempo, scopriamo di aspettare Maria, lei intensifica la sua presenza” ha raccontato la compagna di Morgan attaccando senza mezze misure Angelica Schiatti.

E sempre nel corso dell’intervista Alessandra Cataldo ha svelato altri retroscena, portando a galla verità sugli atteggiamenti della ex di Morgan: “Lo cerca, lo seduce, si fa portare nei locali più chic di Milano, si fa ospitare nelle situazioni artistiche di Marco, in radio, sui palchi, nei concerti, nonostante sia “fidanzata” con un uomo chiamato Michele che a Marco racconta come un amico, che in realtà è il suo compagno”.

Morgan e il caso Angelica Schiatti: “Assistito a una manipolazione”

Castoldi è poi tornato al centro dei discorsi della sua attuale compagna di vita, che si è soffermata sul periodo della gravidanza svelando come anche nel corso di quella fase, Angelica Schiatti avesse cercato di comandare la situazione, ingannando Morgan: “Io durante i nove mesi della gravidanza, sono costretta ad assistere allo spettacolo di una incessante seduzione e manipolazione di Marco, anche di sfruttamento professionale, culminato nel 2020, proprio un mese prima che Maria nascesse quando lei lo segue fino a Sanremo, e viene fotografata con lui in atteggiamenti equivoci”.

Tra le colonne di MowMag Alessandra Cataldo ha parlato di vendetta premeditata nel dettaglio, lanciando frecciate a Selvaggia Lucarelli che non è stata certo tenera con Morgan negli ultimi giorni, prima di una bordata finale ad Angelica Schiatti frutto di rabbia accumulata in tanti anni: “Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni, e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo”.











