Nadia Rinaldi è un’attrice che sarà protagonista nella trasmissione del weekend di Storie di Donne al Bivio. Oltre a raccontare della sua carriera la donna parlerà anche della sua vita privata e sicuramente ci saranno accenni ad alcuni dei suoi ex. Andiamo a conoscere quali sono state le figure maschili fondamentali nella sua vita, gli ex mariti o ex compagni.

Nadia Rinaldi, chi è l'ex marito Francesco Toraldo e i figli Riccardo e Francesca/ "Temo diventi un estraneo"

Nei primi anni del Duemila l’attrice ha avuto una storia con il regista Mauro Mandolini e dalla loro love story è nato il primo figlio dell’attrice, Riccardo. Il ragazzo sta lavorando nello stesso campo dei genitori e sta provando a diventare un attore, lo abbiamo visto ad esempio nel ruolo di Damiano nella serie Netflix Baby e sta pian piano raggiungendo altri risultati.

Chi è Nadia Rinaldi/ Il periodo buio e il dimagrimento choc: "Bullizzata e fatta fuori perché ero grassa"

La donna ha poi avuto una love story con l’imprenditore napoletano Ernesto Ascione, uomo che sposa nel 2003. La loro storia dura davvero poco complice l’uomo che ha subito dei problemi finanziari. Una curiosità riguarda il fatto che ad accompagnare all’altare la donna fu l’amico Gigi Proietti, un uomo fondamentale nella vita e nella carriera dell’attrice italiana.

Nadia Rinaldi e la rivelazione sul tradimento dell’ex marito

Dopo il matrimonio con Ascione la donna si lega a Francesco Toraldo, un pittore che irrompe in maniera forte nella vita della donna ed i due si sposano nel 2010. Nel 2008 dalla loro unione è arrivata la seconda figlia della donna, Francesca Romana. I rapporti tra i due si sono conclusi in malo modo ed i due hanno avuto vari scontri.

Francesco Toraldo, ex compagno Nadia Rinaldi e figli Riccardo e Francesca/ La dolce dedica al primogenito

Conosciuti a tutti i problemi riguardo alla figlia con Nadia Rinaldi che si è più volte lamentata – anche in diretta tv – della mancata presenza dell’uomo durante il matrimonio e soprattutto dopo. La donna ha affermato usando parole forti per il secondo ex marito: “Per me soffre di bipolarismo, lui passa dall’aggressività alla depressione fino a veri e propri deliri di onnipotenza in pochi secondi”.

Nadia Rinaldi ha inoltre rivelato che lui l’ha insultata più volte con degli sms ed anzi ha affermato: “Dice che ho la pelle decadente ed un intestino marcio. Sono stata tradita quando ero incinta, sinceramente non lo perdonerò mai”, la chiosa finale da parte della donna. Successivamente Nadia ha avuto una relazione con Ivano Marino, partner di tuffi durante la trasmissione Stasera Mi Tuffo!