Nancy Sinatra, i suoi capolavori diventano evergreen grazie al lavoro della figlia Amanda

Nancy Sinatra, figlia del celebre Frank Sinatra, ha dominato in lungo e in largo la scena musicale degli anni sessanta, con grandi brani che ancora oggi grazie al lavoro della figlia Amanda sono alla portata di tutti. D’altronde ci sono classici così grandi che non possono finire un cassetto, brani come These Boots Are Made for Walkin’ e Bang Bang. Eppure Nancy Sinatra ha rischiato di veder scomparire certi suoi capolavori, perché all’inizio degli anni duemila, dopo tanti anni sulla cresta dell’onda, decise di farsi da parte per dedicarsi ai figli.

Senza un agente ed un buon lavoro di promozione, Nancy Sinatra è finita ai margini. “Perché nessuno mi promuoveva e oggi serve qualcuno che ti rappresenti, che organizzi le cose. Io quella figura non l’avevo. E così, col passare degli anni, la mia popolarità è andata esaurendosi”, ha raccontato in una bella intervista riportata da Rolling Stones.

Nancy Sinatra, due figlie nate dall’amore per Hugh Lambert

Ora che ha superato gli ottant’anni, Nancy Sinatra si affida ciecamente alla figlia Amanda Erlinger, che si è impegnata giorno e notte per raccogliere, valorizzare e riproporre i suoi album e i suoi lavori al grande pubblico. “Non so cosa le sia passato per la testa”, ammette orgogliosa Nancy Sinatra. “Voleva portare a casa a tutti i costi questo progetto, dio la benedica. È eccitante. È bello sapere che almeno parte del mio lavoro non sparirà nel nulla”, le sue parole.

La figlia Amanda è nata dalla storia d’amore con Hugh Lambert, con cui la cantante fu sposata dal 1970 al 1985. Da quella relazione nacque anche la figlia Angela Jennifer “AJ” Lambert. In precedenza, invece, Sinatra aveva avuto una storia d’amore di cinque anni con Tommy Sands.

