Natale a Christmas Island, diretto da David Weaver

Giovedì 26 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:30, la commedia sentimentale Natale a Christmas Island. Si tratta di un film per la TV della rete satellitare americana Hallmark Channel del 2023. La regia è di David Weaver, che già in passato aveva diretto diversi film dal clima natalizio. I suoi ultimi lavori sono Il bodyguard e la principessa, Un amore di maggiordomo e Il vigneto dell’Amore.

Nel cast del film Natale a Christmas Island troviamo Andrew W. Walker, veterano delle pellicole natalizie, che ricordiamo per aver interpretato Natale a Maple Valley, Una famiglia sotto l’albero, Il concerto di Natale e Natale in Tennessee, solo per citarne qualcuno. Ha partecipato anche alla serie tv Against the wall. La protagonista è Rachel Skarsten, anche lei specializzata in Natale, i cui ultimi film sono The Christmas charade, Perduti nel tempo e Sposami a Natale.

La trama del film Natale a Christmas Island: una tempesta d’amore

In Natale a Christmas Island, Kate è una giovane pilota di aerei. Dopo tanta fatica e molte ore di addestramento riesce finalmente a esaudire il suo desiderio: poter pilotare un aereo in un volo intercontinentale. L’occasione le si presenta durante il periodo natalizio, quando la famiglia Sharpe le affida l’incarico di portarli nella casa in Svizzera per trascorrere le festività.

Kate è felice e poter sorvolare le Alpi la entusiasma. Tuttavia le cose non vanno come la ragazza vorrebbe che andassero e la sua felicità viene interrotta da una violenta tempesta. La ragazza all’improvviso si trova in mezzo a una tormenta di neve che la costringe a cambiare rotta e ad atterrare a Christmas Island, in Nuova Scozia. In questa località ha inizio l’avventura sentimentale di Kate.

Trascorrerà un Natale che la cambierà per sempre, con storie e avvenimenti pieni di romanticismo e tradizioni accoglienti. A causa di un incidente di percorso, la ragazza si ritroverà in una casa festosa e allegra come aveva sempre sognato, con l’amore che farà capolino nel suo cuore.