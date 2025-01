Tra gli ospiti di Domenica In di oggi, domenica 17 dicembre, c’è anche Nicola Pisu, che sarà accolto in studio da Mara Venier insieme alla madre, Patrizia Mirigliani. Nato nel 1989 da Patrizia e Antonello Pisu, e nipote dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, Nicola ha vissuto una gioventù molto travagliata. A soli 18 anni è caduto nel tunnel della tossicodipendenza, un percorso doloroso che ha portato sua madre a prendere la drastica decisione di denunciarlo. I tormenti di Nicola sono iniziati al liceo, dove veniva bullizzato dai compagni a causa della sua timidezza.

Patrizia Mirigliani, chi è e perchè ha denunciato il figlio Nicola Pisu/ "Non poteva avvicinarsi"

L’ex vippone ha raccontato di aver subito maltrattamenti quotidiani, tra cui sputi e aggressioni fisiche, vivendo quegli anni nella paura. Solo molto tempo dopo è riuscito a trovare il coraggio di confidarsi con sua madre. A 18 anni, poi, Nicola ha iniziato a frequentare persone più grandi di lui, che lo hanno trascinato verso strade sbagliate. “Mi mancava una figura paterna e cercavo punti di riferimento che non avevo. All’inizio non volevo farlo, ma per essere accettato dal gruppo, alla fine ci sono cascato. Con il tempo è diventata una vera e propria dipendenza”, ha rivelato a Verissimo. Da quel momento, è iniziato un calvario durato anni, arrivando a drogarsi quotidianamente e persino a rubare oro e gioielli da casa di sua madre per procurarsi le sostanze di cui aveva bisogno.

Antonello Pisu, chi è il marito di Patrizia Mirigliani: "Mi ha tradita"/ "Mai stato vicino al figlio Nicola"

La dipendenza di Nicola Pisu dalle droghe e la coraggiosa denuncia della madre Patrizia Mirigliani

“Era una vita infernale per me in primis e per mamma. Mio padre, che vive a Trento, non si è mai interessato più di tanto, lui diceva che avrei dovuto arrangiarmi, quindi mia mamma ha subito tutto. E mi disse che mi avrebbe preferito morto piuttosto che in vita così”, ha raccontato Nicola Pisu in un’intervista a I Fatti Vostri ricordando quegli anni bui. Esasperata, Patrizia Mirigliani ha poi deciso di denunciare suo figlio Nicola, un gesto estremo e doloroso, ma l’unico rimasto alla storica organizzatrice di Miss Italia per cercare di salvarlo. Per un periodo, Pisu ha dovuto persino portare il braccialetto elettronico e non poteva nemmeno avvicinarsi a sua madre.

Patrizia Mirigliani chi è, il dramma del figlio Nicola Pisu/"L'ho denunciato per salvarlo"/L

Dopo tanta rabbia iniziale, però, è riuscito a dire addio alle droghe, e con il tempo lui e Patrizia si sono ritrovati, costruendo un legame ancora più forte. “Ci ho messo un po’ a capire il valore di quanto fatto da mamma perchè la rabbia era tanta. Ritrovarsi è stato bellissimo, era un anno e 4 mesi che stavo fuori di casa completamente. Mia mamma mi ha salvato, le voglio un mondo di bene, mi fa male averla fatta soffrire”, ha ricordato l’ospite di Domenica In. Oggi, Nicola Pisu è finalmente sereno. Dopo una breve avventura nel mondo dello spettacolo con il GF VIP, lavora come imprenditore in un’impresa di costruzioni. Inoltre, vive con la sua compagna, Barbara Lorini, e con la figlia di lei.