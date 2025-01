Barbara Lorini è il nome della donna che ha fatto battere di nuovo il cuore a Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, oggi ospite a Domenica In insieme alla madre. Dopo il breve flirt con Miriana Trevisan durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2021, Nicola ha trovato l’amore con la compagna Barbara, un’operatrice sociosanitaria di 39 anni e mamma di una bambina di 12 anni. Dopo aver condiviso alcuni scatti sui social, Nicola e Barbara sono usciti allo scoperto ufficialmente poche settimane fa, rilasciando un’intervista al settimanale Gente, dove hanno svelato come si sono conosciuti e come sta procedendo la loro relazione.

Al giornale, Barbara e Nicola hanno raccontato di essersi conosciuti su Instagram e di aver già deciso di andare a convivere. All’inizio, la 39enne aveva molte titubanze, sia per la notorietà di Nicola Pisu sia per il suo passato difficile legato alla dipendenza dalle droghe. Come noto, l’ex vippone ha lottato contro la tossicodipendenza per ben 18 anni, prima di riuscire finalmente a disintossicarsi. “A causa del passato di Nicola, inizialmente ho avuto un po’ di paura nel legarmi a lui, anche perché ho una bambina da crescere. Inoltre mi sentivo estranea al suo mondo, ma standogli vicina ho capito che è un uomo pieno di sentimento, pure se non sempre lo dimostra, e sono andata dove mi portava il cuore”, ha raccontato Barbara.

Dopo tanti anni difficili, Nicola Pisu si sente finalmente in pace con sé stesso, sostenuto dal costante aiuto della madre e dall’amore della fidanzata, Barbara Lorini. Con lei accanto, ha ammesso di non avere più paura di ricadere nella dipendenza dalla droga. “Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza dalla droga è stato la paura. Allora ho detto basta, ma non ce l’avrei fatta senza l’amore ritrovato di mia madre e quello nuovo di Barbara, le donne della mia vita. Con la sua naturale tendenza al bene, è riuscita a tirare fuori la parte migliore di me”, ha detto Nicola ai microfoni di Gente.

La loro relazione sta andando a gonfie vele e Nicola Pisu ha costruito un bellissimo rapporto con la figlia di Barbara. Tuttavia, entrambi ritengono che non sia ancora il momento giusto per pensare al matrimonio. Al momento, si godono la convivenza e la serenità della loro piccola famiglia, senza sentire la necessità di formalizzare il loro legame. Allo stesso modo, Nicola ha ammesso di non sentirsi ancora pronto a diventare padre. “Non me la sento di assumermi una responsabilità così grossa”, ha chiarito l’ospite di Domenica In a Gente.