Una storia che ancora oggi ricordano con commozione, ora però di felicità data la vittoria esistenziale. Lo studio di Domenica In ha oggi accolto il racconto di Patrizia Mirigliani – figlia di Enzo, ideatore di ‘Miss Italia’ – e suo figlio Nicola Pisu; insieme, hanno raccontato il passato tormentato del ragazzo vittima di bullismo e poi sprofondato nel tunnel della droga. Una dipendenza ‘figlia’ di un’infanzia e una adolescenza difficile ma che grazie ad un gesto di sua madre, Patrizia Mirigliani, è riuscito a superare e vincere.

“Che momento era? Ho dovuto denunciarlo, un momento terribile per una madre; è stata durissima. All’inizio mi sentivo in difficoltà perchè la gente non capiva, oggi posso dire con grande serenità: ‘Mamme, aiutate i vostri figli anche se pensate che inizialmente possa essere un dolore’”. Inizia così Patrizia Mirigliani a Domenica In ripercorrendo a ritroso il calvario del figlio Nicola Pisu alle prese con il tunnel della dipendenza dalla droga. “Chi mi ha dato questa forza? Il padre aveva già gettato la spugna, ho fatto tutto da sola e non mi davo per vinta”.

A prendere la parola è poi Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, che ricostruisce gli anni difficili vissuti in adolescenza che l’hanno poi spinto a cedere alla dipendenza dalla droga. “Il cambiamento ad 11 anni? Ero molto timido, insicuro e pieno di paure. Cambiare amici e scuola mi ha reso molto fragile. I miei compagni andavano ad infangare proprio questo mio problema e da lì parte il bullismo che ho subito. Mi picchiavano, mi sputavano addosso, mi prendevano in giro anche solo quando aprivo bocca”. Il ragazzo ha poi aggiunto: “Non mi confidavo con nessuno, pochissimo; giusto alcuni amici che consideravo un punto di riferimento. Con mamma non riuscivo, provavo una vergogna enorme; tornavo a casa e mi sfogavo piangendo.

Inizialmente i segnali non destavano in Patrizia Mirigliani ciò che stava realmente accadendo, poi una chiamata dell’amica e la terribile scoperta: “Ho cominciato per gioco perchè persone più grandi di me mi hanno fatto provare la cocaina” – spiega suo figlio Nicola Pisu – “Inizialmente non volevo, poi ho ceduto alle insistenze e con il tempo mi ha preso. Senti quell’euforia che ti fa stare bene con tutto e tutti; dopo, quando esageri, diventi un muro con tutti e diventi nervoso e aggressivo con tutti”. Arriva così il gesto che ha cambiato tutto, sua madre decide di denunciarlo per salvarlo: “E’ stata la cosa migliore del mondo perchè ho capito che non ero più sola; da quel momento è cambiata la mia vita”. Scatta così un pianto liberatorio di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani: “Per la droga stavo perdendo tutto…”. Insieme, sono dunque riusciti non solo a superare quel tunnel nefasto ma anche a ritrovarsi in qualità di madre e figlio.