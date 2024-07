Nicola Porro vs Vittoria Baldino/ “Basta, lei non fa parlare le persone e nemmeno il conduttore!”

Momenti di tensione durante la puntata di ieri di Quarta Repubblica, in diretta su Rete 4, con Nicola Porro che si è scontrato con l’onorevole del M5S Vittoria Baldino. Si parlava del caso di Giovanni Toti, il presidente della Liguria per cui sono stati di recente confermati gli arresti domiciliari, e in studio vi erano diversi ospiti fra cui Andrea Ruggieri, nonchè appunto l’esponente del Movimento 5 Stelle.

Ovviamente le posizioni sono differenti fra i due in merito alla vicenda ligure “Io credo che non si possa condannare un sindaco per una cosa che succede fuori dal suo controllo…”, dice Ruggieri parlando del caso di Chiara Appendino, e a queste parole ha replicato la Baldino: “E’ stata una cosa fuori dal suo controllo invece Toti controllava benissimo le cose”. “Onorevole però non mi capisce”, replica Ruggieri, e Porro aggiunge: “Però l’ascolti su questo punto e poi risponda”, e Ruggieri precisa: “Se no poi non mi capisce”.

NICOLA PORRO VS VITTORIA BALDINO: LO SCONTRO SU TOTI E L’APPENDINO

Quindi ha aggiunto: “Io credo come diceva Sallusti che se noi applichiamo il suo metodo di giudizio (riferendosi alla Baldino ndr), che secondo me è sbagliato, l’Appendino si deve dimettere sei mesi fa, invece secondo me fa bene a non dimettersi”, ma Vittoria Baldino tira dritto per la sua strada, “Stiamo parlando di due reati diversi”. A quel punto si scalda il presentatore Nicola Porro, che fino a quel momento se ne era stato piuttosto tranquillo a condurre la trasmissione: “Un omicidio colposo?!”.

E Vittoria Baldino replica: “Appunto è un omicidio colposo”, e di nuovo Porro: “Noi la difendiamo l’Appendino ma è omicidio colposo”, con riferimento ai famosi casi del disastro di piazza San Carlo a Torino, durante la finale di Champions League della Juventus, e periodo in cui la stessa Appendino era appunto sindaco del capoluogo piemontese. La Baldino si è quindi rivolta a Nicola Porro: “Mi fa replicare adesso?”, Ruggieri: “Mi faccia finire”.

NICOLA PORRO VS VITTORIA BALDINO: “E’ STATA CONDANNATA PER OMICIDIO!”

Ma l’esponente grillina non ci sta, “Ha già detto… Appendino, Grillo, Raggi, li avete elencati tutti” e ancora: “Chiara Appendino è stata condannata perchè ha subito una tragedia, lei è la vittima di quella tragedia che ha subito, diciamolo a casa… quindi dobbiamo anche dire perchè Chiara Appendino è stata condannata, lei non può paragonare Appendino a Toti perchè li siamo di fronte ad un caso di corruzione, Appendino non ha promesso soldi in cambio di favore, Appendino ha sempre governato nell’interesse dei suoi cittadini…”, nel frattempo Ruggieri prova a parlare invano e Nicola Porro inizia ad abbottonarsi la giacca con un sorriso maligno un po’ irritato.

Il presentatore di Quarta Repubblica si è rivolto alla sua ospite: “Per cosa è condannata Chiara Appendino?”, con l’esponente del Movimento 5 Stelle che ha risposto: “Per omicidio colposo”. Ad un certo punto, dopo che Vittoria Baldino continuava a parlare e a discutere con Ruggieri, Nicola Porro ha fermato il dibattito portandosi a centro studio: “Scusi lei da sola non riesce a far parlare nessuno, lei parla su tutti, parla anche su di me, lei non può parlare su tutti, anche sul conduttore, basta, e parli, e ci spieghi perchè una donna che è stata condanna per omicidio mi dice che non è grave, è morta una persona, io difendo l’Appendino ma per i magistrati è colpevole”. A quel punto Nicola Porro ha mandato il servizio, togliendo la voce alla Baldino.

