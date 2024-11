Nikita Perotti, chi è l’insegnante di Ballando con le Stelle? Nato a Chivasso nel 2004, è diventato famoso per affiancare Anna Lou Castoldi nel programma di Milly Carlucci. La sua partecipazione è stata annunciata da pochissimo per la 19ma edizione dello show. Nikita Perotti ha iniziato a ballare sin da quando era piccolo quando si è iscritto ad una scuola di danza classica specializzandosi anche in ballo da sala e contemporaneo.

Solo un anno fa, nel 2023, con Sophia Berto ha vinto il programma di Ballando con te, che poi gli ha spalancato le porte per Ballando con le stelle 2024. Sulla sua vita privata si sa molto poco, percui nessuno sa se sia fidanzato o no. Si hanno però informazioni sui suoi genitori: la madre è di origini russe e si chiama Veronika Pigoreva e di recente Nikita Perotti l’ha ringraziata per avergli cucito dei costumi bellissimi per il ballo. Il padre, invece, si chiama Piero Perotti e Nikita lo ha definito come il suo “Idolo”, dedicandogli un post su Instagram. Il fratello si chiama Viktor e proprio come lui è un ballerino.

Nikita Perotti, come va il rapporto con Anna Lou a Ballando con le Stelle? I due si sono odiati sin dal primo momento, ebbene sì, i due si sono mal sopportati ma poi le cose sono cambiate. Nikita ha spiegato che con Anna Lou ha capito il valore della diversità, e lei è tanto diversa da lui! “Inizialmente non potevamo vederci, ci odiavamo. Stavamo in coppie diverse e c’era grande competizione” aveva spiegato nel programma “A ruota Libera”. Poi un giorno siamo rimasti senza partner e da quel giorno non ci siamo più separati”.

Nikita Perotti ha poi continuato: “Sono cinque anni che balliamo insieme e ora ormai siamo diventati migliori amici”. Nascerà qualcosa tra loro due? Per ora sappiamo che c’è una bella amicizia che sta fiorendo sul palco di Ballando con le Stelle, anche se i fan sperano in una svolta clamorosa sentimentale, anche se per ora la coppia si sta godendo il programma guadagnandosi gli applausi del pubblico del talent di Milly Carlucci.