Non si scherza col fuoco, diretto da Andy Fickman

Sabato 28 settembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, la commedia del 2019 dal titolo Non si scherza col fuoco.

La pellicola è diretta dal regista Andy Fickman, che aveva debutatto come film maker nel 2002 con American Party – Due gambe da sballo.

Le musiche, invece sono dirette dal compositore Nathan Wang, celebre per avere curato le colonne sonore del documentario indipendente One Six Right.

Il protagonista è interpretato dall’attore e wrestler John Cena, ritornato recentemente sul grande schermo con la commedia Jackpot – Se vinci ti uccido!.

Al suo fianco l’attrice Judy Greer, guest star di numerose serie tv di successo, tra cui Californication, How I Met Your Mother, Modern Family e The Big Bang Theory.

Nel cast anche: John Leguizamo, Keegan-Michael Key, Tyler Mane, Brianna Hildebrand e Christian Convery.

La trama del film Non si scherza col fuoco: John Cena pompiere e babysitter

Non si scherza col fuoco racconta le vicende del rigido e serissimo sovrintendente Jake Carson (John Cena) e del suo team di pompieri specializzati.

Un giorno la loro vita cambia, quando riescono a mettere in salvo da un terribile incendio tre fratellini.

Ben presto questi coraggiosi e valorosi uomini si rendono conto di una cosa: nessun addestramento li aveva preparati alla missione più difficile di tutte, fare i babysitter.

I 3 fratelli, infatti, porteranno non poco scompiglio nella caserma, impegnando a 360° Jake e i suoi compagni di squadra. Intanto il team cerca di rintracciare i genitori di questi bambini, non riuscendo a scoprire dove si trovano.

Ben presto Jake capirà che i bambini, così come gli incendi, possono essere assolutamente imprevedibili, e portare avanti il suo lavoro, continuando a rispettare le regole così come era sempre stato abituato, risulterà davvero difficile, ma anche molto divertente.

