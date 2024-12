Mercoledì 4 dicembre 2024 andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film religioso del 1952 dal titolo Nostra Signora di Fatima. La pellicola è una produzione statunitense ed è diretta dal regista John Brahm, diventato famoso per avere curato le riprese di una decina di episodi della serie tv cult Ai confini della realtà. La colonna sonora è stata invece realizzata dal compositore Max Steiner, vincitore per ben 3 volte del Premio Oscar e firma delle musiche del celebre lungometraggio Via col vento.

I protagonisti del film Nostra Signora di Fatima sono interpretati dai giovanissimi Susan Whitney, Sammy Ogg e Sherry Jackson, quest’ultima sarà l’unica a proseguire nel mondo dello spettacolo diventando famosa per la sua partecipazione come personaggio fisso nella sitcom Make Room for Daddy. Nel cast Nostra Signora di Fatima anche Richard Hale, Angela Clarke, Gilbert Roland.

La trama del film Nostra Signora di Fatima: la vera storia dell’apparizione della Madonna ai pastorelli

Nostra Signora di Fatima è ambientato nel 1917 in un piccolo paese del Portogallo, Fatima, dove vivono tre bambini, Jacinta, Francisco e Lucia, impegnati ogni giorno nella cura del gregge. I tre fanciulli trascorrono le proprie giornate in compagnia, dividendosi tra i lavori di casa e il loro impegno come pastorelli, principale fonte di sostentamento delle famiglie.

Inoltre, i protagonisti sono anche molto religiosi e non dimenticano mai di andare in chiesa per dire una piccola preghiera.

Un giorno accade qualcosa che cambierà per sempre le loro vite: appare ai loro occhi su una nuvola una donna dagli abiti particolari, che loro non avevano mai visto.

Quest’ultima si presenta ai bambini come la Vergine Maria, madre di Cristo, lasciando i bambini senza parole. I tre piccoli sono molto stupiti e confusi, così corrono immediatamente a casa per raccontare quanto accaduto ai rispettivi genitori. La notizia si diffonde ben presto in tutto il paese e immediatamente i tre piccoli vengono etichettati come degli impostori che hanno creato il caos nella comunità, poiché Fatima diventa meta di migliaia di fedeli da tutto il mondo.

Jacinta, Francisco e Lucia vengono perfino arrestati, ma non hanno paura perché la donna amorevole che hanno visto promette loro che ben presto accadrà qualcosa che svelerà la verità a tutti i presenti.