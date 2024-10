Grazie alle stime da parte delle agenzie specializzate in fisco, si evincono i Paesi con minor debito pubblico e quelli più a rischio. I luoghi che hanno ottenuto la “tripla A“, sono anche gli stessi che vengono monitorati sotto l’occhio attento degli Stati più minuziosi.

Tra i migliori Paesi che si sono guadagnati la tripla A e dunque con minor rischio di default troviamo il Canada, l’Australia, la Svizzera, Singapore e i Paesi del Nord Europa (Svezia, Olanda e Norvegia). L’Italia invece viene classificata come BBB, e dunque con una minor capacità di estinguere i suoi debiti.

Paesi con minor debito pubblico e più affidabili

I Paesi con minor debito pubblico appartengono al Nord Europa e non solo, visto che anche (come abbiamo anticipato) anche il Canada, l’Australia, la Svizzera e Singapore hanno ottenuto un grande punteggio, AAA.

Mentre Tunisia, Fitch, Etiopia, Laos, Congo, El Salvador, Mozambico e Pakistan sono i Paesi con maggior debito e con un rischio altissimo di finire in default. Il rating del debito viene individuato periodicamente da parte di S&P Global, Fitch e Moody’s e DBRS.

Un’attenta valutazione equivale a rassicurare o scoraggiare gli investitori a capitalizzare il loro denaro sui mercati meno sicuri. Nei Paesi dove il debito è elevatissimo, il rimborso sull’acquisto di un bond è quasi impossibile da poter recuperare.

Le prime società che hanno dato il loro parere sono state Fitch e S&P Global Ratings, mentre Dbrs mostrerà la sua analisi il 25 ottobre del 2024 ed infine il 22 novembre di quest’anno toccherà alla Moody’s.

Italia a livello BBB: cosa vuol dire?

L’Italia non si trova certamente nei Paesi con minor debito pubblico, anzi, Fitch e S&P l’hanno classificata con la tripla B. Questo implica una maggior difficoltà nell’estinguere i suoi debiti e un rischio moderato di default.

Le aspettative – in gergo tecnico outlook – sono stabili. Secondo trader ed esperti del settore al momento non ci sono certezze, anche se non è preclusa la possibilità di passare da un livello stabile ad uno positivo.