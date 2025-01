Pagelle Capodanno in Musica 2025, Paola e Chiara deludono i fan

Martedì 31 dicembre è andato in onda Capodanno in Musica 2025, l’evento condotto da Fabio Rovazzi e da Federica Panicucci che storicamente ci accompagna durante le serate delle festività di dicembre. Per salutare il nuovo anno, Canale 5 ha deciso di ospitare i cantanti italiani più amati, compresi alcuni dei ragazzi di Amici 2024 che si sono esibiti insieme ai ballerini della scuola di Maria De Filippi. Ma passiamo alle Pagelle Capodanno in Musica 2025 e vediamo come se la sono cavata gli artisti sul palco di Catania.

CASO TONY EFFE/ La contraddizione che nutre la cultura del conformismo

Iniziamo le Pagelle Capodanno in Musica 2025 partendo da un flop incredibile, quello di Paola e Chiara che hanno aperto lo spettacolo e si sono presentate a più riprese durante il corso della serata. Purtroppo la loro esibizione non ha convinto i fan, che da casa si sono scatenati nelle critiche più disparate. Intendiamoci, le sorelle Iezzi sono sempre amatissime dal pubblico, soprattutto per via della loro particolare carriera. Hanno deciso di separarsi qualche anno fa per volere di Chiara Iezzi, che non si sentiva pronta per continuare nelle performance con Paola. Ma a parte il piacere di rivederle ancora insieme sul palco, per il pubblico non sono state convincenti.

Pagelle L’anno che verrà, Capodanno 2025/ Nino Frassica ‘solito’ mattatore, Anna Oxa torna da diva!

Pagelle Capodanno in Musica 2025, Gigi D’Alessio mago della scena e Luk3 e Alessia…

Paola e Chiara hanno cantato diversi medley inserendo i loro più grandi successi. Purtroppo però le stonature sono state tantissime e si è rivelata palese la poca convinzione di Chiara Iezzi che sul palco era visibilmente a disagio. Paola e Chiara, voto 4. Passiamo ora a Gigi D’Alessio, che ha accompagnato il pubblico nei momenti più importanti dello spettacolo, esibendosi prima e dopo il countdown di fine anno. Che dire di lui? Il cantante partenopeo è sempre apprezzatissimo dal pubblico di tutta Italia e con la sua verve e naturalezza al pianoforte risulta sempre coinvolgente in ogni evento. Tanto di cappello, Gigi D’Alessio 8 e mezzo.

Ivana Spagna vera star di Capodanno in musica 2025/ Social tutti per lei: "Ringiovanita, 20 anni in meno!"

Continuiamo le nostre Pagelle Capodanno in Musica 2025 con i cantanti di Amici 2024 e non solo! Con loro si sono esibiti anche i ballerini. La prima è stata Antonia con Chiara. Le due hanno dato vita ad una performance piena di connessione e profondità. Impossibile da non notare la bravura della danzatrice che si è mostrata a suo agio sul palco catanese. A Chiara diamo un bel voto 9. Plauso grandissimo anche per Alessia e Luk3 che hanno entusiasmato i fan di Canale 5 grazie ai loro sguardi sul palco. Il cantante è riuscito ad azzeccare il tormentone svettando in classifica come raramente succede ad un ragazzo così giovane. Alessia e Luk3, voto 10.

Pagelle Capodanno in Musica 2025, Panicucci over the top

Che dire poi della nostra Federica Panicucci. Proseguiamo le Pagelle Capodanno in Musica 2025 con la conduttrice che questa sera si è prestata ad almeno otto cambi d’abito senza mai perdere il filo del discorso. Con il suo stile impeccabile riesce sempre a mantenere il pubblico attento e grazie alla sua dialettica non è avvezza agli strafalcioni, come spesso accade ai colleghi. Federica Panicucci, voto 10+! Una vera conduttrice con la C maiuscola!