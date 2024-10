Pagelle Grande Fratello 2024, 10a puntata: Lorenzo e Shaila vs Helena e Javier

E’ terminata la diretta della decima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una lunga puntata con tanti colpi di scena, ma anche nuovi ingressi e un improvviso “addio” di un concorrente che ha deciso di abbondare la casa più spiata d’Italia. Ecco la pagelle sulla diretta della decima puntata del Grande Fratello 2024 che è iniziata con il primo confronto a distanza tra Shaila e Javier.

Shaila ha cercato di spiegare le ragioni dei suoi comportamenti a Javier precisando “mi sono voluta dare una possibilità, ma non è andata”. Javier non crede a nulla: “non sei stata sincera, comincia a parlare di te e di quello che è successo con me. Ci baciavamo sotto le coperte”. Javier (voto 8) ha letteralmente asfaltato Shaila (voto 4). Ne esce sicuramente meglio Lorenzo nel confronto con Helena (voto 7). Dopo la confessione della ex naufraga de L’Isola dei Famosi che rivela di essersi innamorata, Lorenzo (voto 5) replica: “sei fantastica, sin dal primo momento c’è stata una forte magia tra noi, non mi aspettavo fossi innamorata di me”. Poco dopo il confronto è a quattro, visto che Helena e Javier scoprono della relazione in corso tra Shaila e Lorenzo che al Grande Fratello spagnolo. Anche in questo confronto Helena (voto 7) e Javier (voto 9) ne escono alla grande rispetto alla coppia Shaila (voto 4) e Lorenzo (voto 5).

Tra i protagonisti delle pagelle Grande Fratello 2024 della diretta della decima puntata c’è anche Jessica (voto 6) che vive una bellissima emozione incontrando il papà. Un momento davvero emozionante per la cantante dei Gazosa che viene anche scelta dal pubblico come immune. Un altro momento emozionante coinvolge Eleonora Cecere delle ragazze di Non è la Rai. A sorpresa nella casa rientra il marito Luigi per comunicarle qualcosa di inaspettato: “non volevo essere qui, ma abbiamo bisogno di te”.

Una rivelazione che sorprende Eleonora di Non è la Rai che alla fine decide di abbandonare la casa per riabbracciare e raggiungere le sue figlie. Eleonora (voto 7) per la saggezza e l’immediatezza nel rispondere all’appello di sos del marito. Da segnalare anche l’ingresso di Federica Petagna (voto 6) di Temptation Island di cui sicuramente sentiremo parlarne nelle prossime puntate.