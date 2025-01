Serena Enardu è la fidanzata di Pago, ma anche un personaggio televisivo che si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando al programma cult Uomini e Donne. Non solo, la bellissima Serena successivamente è stata anche protagonista di una edizione di Temptation Island Vip proprio in coppia con il fidanzato Pago a cui è legata da diversi anni. Un rapporto fatto di alti e bassi e crisi superate per la coppia che diverso tempo fa negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha festeggiato gli undici anni della loro storia d’amore. In quell’occasione l’ex volto di Uomini e Donne aveva rivelato: “Il nostro amore è sempre stato come stare sulle montagne russe…l’amore vero è così”.

Serena Enardu nel salotto di Verissimo ha parlato della sua storia d’amore con Pago definendola una vera e propria magia: “L’amore vero è quello che supera tutte le burrasche che dopo undici anni tra di noi c’è ancora magia”. Tuttavia non tutto è stato rose e fiori tra di loro. In questi anni non sono mancati i momenti di crisi e soprattutto dal 2020 al 2022, Serena e Pago hanno attraversato moltissimi momenti di crisi. Adesso però tutto sembra filare liscio e presto l’influencer e il cantante potrebbero pensare al grande passo del matrimonio.

Serena Enardu, la fidanzata di Pago svela: “Ecco cosa mi piace di lui”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. Serena Enardu, la fidanzata di Pago, ha confessato cosa l’ha colpita del cantante: “È un uomo estremamente onesto, mi migliora e ci completiamo”. Da parte sua, invece, il cantante ha rivelato: “Amo la sua schiettezza e mi fido di lei”. Una bella famiglia allargata quella formata da Pago e Serena, visto che entrambi hanno avuto figli da precedenti relazioni: nello specifico lei ha un figlio Tommaso, mentre il cantante ha un figlio Nicola, avuto con l’ex moglie Miriana Trevisan.

Serena parlando della loro famiglia allargata ha ammesso che il segreto della loro unione è che hanno sempre rispettato i propri ruoli. Infine sulla possibilità di un matrimonio, Pago non escluda la possibilità, anzi ha confidato “la sposerei subito”, ma in realtà quella più indecisa è proprio Serena che alla fine ha ceduto alla proposta del compagno in tv.