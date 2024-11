Manca poco alla nuova edizione di Avanti un altro, noto game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Questa potrebbe essere l’ultima edizione del programma, stando alle indiscrezioni trapelate sul web, infatti l’amatissimo conduttore avrebbe altri progetti per il suo futuro professionale. Quali? Da tempo si parla di un suo presunto passaggio in Rai, dove in passato ha conquistato non poco successo. Nelle ultime ore in molti sono tornati a parlare del suo possibile addio a Mediaset, sul settimanale Oggi Alberto Dandolo ha fatto sapere che le trattative con Viale Mazzini non si sono mai interrotte.

Il noto giornalista ha fatto poi sapere che le trattative tra Paolo Bonolis e la Rai sarebbero ad una svolta decisiva, a quanto pare potrebbero essersi presto delle grosse novità. Tornerà davvero in Rai? Al momento non è trapelata alcuna notizia ufficiale, il conduttore non ha rotto il silenzio per confermare o smentire i rumors che stanno circolando sul suo futuro televisivo.

Spuntano nuovi retroscena su Paolo Bonolis, il conduttore è pronto a tornare in Rai?

Questa non è certo la prima volta che trapelano indiscrezioni in merito ad un presunto passaggio di Paolo Bonolis in Rai, ad oggi però lui non ha mai fatto chiarezza in merito ai suoi futuri progetti sul piccolo schermo. Nelle score ore Bubino Blog ha svelato nuovi retroscena sul conduttore dicendo che sarebbe titubante a spostare Avanti un Altro al posto di Striscia la notizia perché lui si vede già a Viale Mazzini.

Sul blog si legge che le trattative tra Paolo Bonolis e la Rai vanno avanti da tempo e ci sarebbe una svolta in vista. Stando alle indiscrezioni trapelate il conduttore potrebbe approdare in Rai nell’autunno 2025. Le novità non sono però finite, stando a Bubino Blog infatti, l’ex marito di Sonia Bruganelli a distanza di molti anni potrebbe tornare su Rai Tre con una nuova edizione de ‘Il Senso della Vita’. Il conduttore di Avanti un altro è davvero pronto a dire addio a Mediaset dopo moltissimi anni di incredibili successi per tornare in Rai? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

