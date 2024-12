Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri hanno vissuto una storia d’amore piuttosto intensa e altalenante, impreziosita dalla nascita della figlia Skyler Eva. Oggi Skyler è cresciuta, è una dolcissima bambina a cui la modella è estremamente legata. “E’ il regalo più bello della mia vita”, ha raccontato l’ex velina sarda in una intervista a Verissimo. “Io ho sempre detto che non avrei voluto figli, perché non sono una giocherellona con i bambini. Ho iniziato a godermi la maternità quando Skyler aveva sei o sette mesi perché prima avevo paura di tutto, che cadesse, che la dimenticassi”, le parole della modella.

Proprio parlando della figlia, Elisabetta ha ricordato il momento più difficile vissuto con la piccola: “Stava soffocando, l’ho salvata con la manovra per disostruire le vie aeree. Stava mangiando una mela mentre guardava un cartone animato e ha smesso di respirare. È diventata blu”. La showgirl è stata decisiva con il suo intervento, l’istinto materno ha giocato un ruolo chiave per un epilogo felice. Ma la paura è stata davvero tanto.

Elisabetta Canalis e la separazione dall’ex marito Brian Perri

Per quanto concerne il rapporto con l’ex marito Brian Perri, padre della piccola Skyler Eva, Elisabetta ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata una rottura. I due hanno divorziato a causa di “differenze inconciliabili e non più risolvibili” che hanno portato a un “drastico allontanamento”. Negli anni si è inoltre parlato di tanti litigi per via dell’interesse di Elisabetta per la kickboxing.

A quanto pare l’ex marito Brian Perri, non sembrava essere entusiasta all’idea che la compagna tornasse a casa con lividi per via degli allenamenti. Comunque, al di là delle motivazioni che li ha portati all’addio, oggi parrebbero in rapporti distesi per la gestione della figlia.

