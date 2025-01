PERCHÉ GUILLERMO MARIOTTO HA LASCIATO BALLANDO CON LE STELLE? FAKE NEWS SU…

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle e cosa accadrà nel suo futuro professionale dopo le ultime querelle legate al programma? Di questo e altri argomenti si parlerà oggi pomeriggio a “Verissimo”, nella prima delle due puntate del weekend col talk show di Canale 5: e la presenza negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin di uno dei personaggi del momento, televisivamente parlando, ci consente di tornare non solo sui motivi che hanno visto lo storico giudice ‘lasciare’ lo show di Rai 1 nell’ultima puntata ma anche di interrogarci cosa accadrà nella prossima stagione di uno dei format più fortunati della storia recente del piccolo schermo. E, in attesa che si confessi con Silvia Toffanin, scopriamo perché Guillermo Mariotto ha lasciato “Ballando con le Stelle”…

Innanzitutto, prima di affrontare il tema del perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle, va precisato che l’abbandono da parte del designer e stilista sudamericano al momento va considerato solo temporaneo e legato ai motivi che lui stesso, e in seconda battuta Milly Carlucci, avevano addotto: ma qualcuno ipotizza che, dopo le polemiche legate a un audio, a dire la verità molto poco chiaro, in cui apostrofava in malo modo la conduttrice, e alle presunte molestie nei confronti di un ballerino dello show (episodio peraltro smentito dallo stesso Simone Iannuzzi che così ha smontato subito una polemica che avrebbe colpito duramente la reputazione del giudice), potrebbe esserci anche all’orizzonte una clamorosa separazione di Mariotto dal programma che l’ha reso celebre alle platee televisive, e a cui inevitabilmente di rimando anche lui ha contributo con la sua personalità istrionica a fare numeri da capogiro in termini di share.

MARIOTTO, “NON HO TEMPO PER ‘STE FREGNACCE!”: LA POLEMICA CON…

Insomma, parlando del perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle bisogna rifarsi alla versione di Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, che aveva bollato come fake news le indiscrezioni circolate lo scorso dicembre in merito all’assenza dalla finale del programma e confermando quindi le versioni del giudice e della stessa Milly Carlucci. “Mariotto si è infortunato ad una gamba in occasione di una sua trasferta di lavoro all’estero” aveva spiegato la conduttrice, riallacciandosi all’impegno di lavoro a Riad di cui aveva parlato lo stesso stilista e che l’aveva portato a volare urgentemente via dall’Italia. “Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba compreso i legamenti” aveva chiuso l’argomento la Carlucci, molto diplomaticamente. Mentre molto meo diplomatico era stato lo stesso Guillermo dando la sua versione a FanPage…

In quella gustosa intervista si spiega perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle e il designer attacca pure le provocazioni ricevute di recente da “Striscia”: “Antonio Ricci? E chi è? Ma che ne so io di questa gente. Io non guardo la televisione e manco ce l’ho a casa” aveva detto il 58enne spiegando poi i motivi della sua assenza. “Ma io stavo in Arabia Saudita con diciassette principesse da vestire, ma che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua” accennando agli impegni professionali con le famiglie reali del posto e di non aver tempo di “pensare a ‘ste fregnacce”. Inoltre, aveva rassicurato tutti sui rapporti buoni con Milly Carlucci (“Per me è una sorella e io mi sono perso solo cinque ballettini in diciannove anni …”) che, a sua volta, aveva redarguito bonariamente il giudice al ‘Corriere’, pur non nascondendo la delusione per alcuni suoi comportamenti: “Ma Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui, penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale…”.