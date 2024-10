La vita sentimentale della giornalista sportiva Rosanna Marani è stata legata, per un periodo, all’attore Pierluigi Aprà, marito e padre del figlio Gabriele, nato nel 1970. Ma chi era e cosa sappiamo sull’attore che morì suicida all’età di trentasei anni? Figlio di Maria Pia De Cenzo, proveniva da una famiglia di artisti; il fratello Adriano era docente di cinema italiano all’Università di Roma Tor Vergata, mentre Simonetta, appassionata d’arte come il padre Renato, era dirigente dell’Amministrazione pubblica.

Per quanto concerne il suo percorso di studi, prima di prendere parte a diverse pellicole di rilievo nel panorama nazionale, come La Cina è vicina, Gli intoccabili e Il tram, frequentò l’Accademia nazionale d’arte drammatica, dove conobbe Lino Capolicchio e Giancarlo Giannini. Il debutto in tv avviene grazie alla chiamata del regista Vittorio Cottafavi, che gli assegna un ruolo in Don Giovanni.

Pierluigi Aprà, come è morto il marito di Rosanna Marani: l’ultimo film e il tragico suicidio

La sua prima vera occasione però arriva con La Cina è vicina di Marco Bellocchio alla fine degli anni sessanta. Nel corso della carriera collabora anche con l’amato fratello Adriano, prendendo parte al cast di Olimpia agli amici. Per quanto riguarda le questioni di cuore e la vita sentimentale, come anticipavamo, è stato legato alla giornalista sportiva Rosanna Marani. I due si sposarono il sei dicembre del 1969 a Pisa sul set di Olimpia agli amici.

Dalla loro storia nacque il figlio Gabriele e in seguito, all’età di trentasei anni, l’attore morì suicida nel 1981. Non sono mai stati del tutto chiari i motivi che spinsero l’attore a tale gesto, ma evidentemente era alle prese con una crisi interiore da cui non vedeva via di uscita. Il suo ultimo film è Nella città perduta di Sarzana, per la regia di Luigi Faccini nel 1980.

