Pietro Masotti, chi è la fidanzata Marta? I due sognano di costruire una famiglia

Tra gli ospiti di Caterina Balivo oggi a La volta buona vedremo Pietro Masotti, attore rinomato che abbiamo visto in svariate produzioni tra film e fiction e proprio in questi giorni è ritornato in onda con Il paradiso delle signore. L’attore non è solto parlare della sua vita privata, ma sappiamo che Pietro Masotti ha una fidanzata, Marta, che nella vita di tutti i giorni lavora come medico e per lavoro vive in Sicilia, mentre l’artista per impegni lavorativi è stato costretto a mettere le basi nella Capitale, a Roma. Nel corso di una vecchia intervista concessa proprio a La volta buona di Caterina Balivo, Pietro Masotti non ha nascosto la sua grande voglia di diventare padre, e per questo nei prossimi anni sarà fondamentale che i due mantengano la stabilità professionale per potere fare in modo che ciò avvenga.

Nato a Rutigliano in provincia di Bari, Pietro Masotti si è avvicinato fin da giovane al mondo dello spettacolo e del teatro, il debutto nel mondo dello tv è avvenuto grazie a Volami nel cuore, show di Pupo, prima di approdare sulle scene nelle varie fiction che lo hanno visto impegnato.

Pietro Masotti e la fidanzata Marta, presto in arrivo il matrimonio?

L’attore che veste i panni di Marcello nelle celebre soap Il paradiso delle signore non è solito lasciarsi andare al mondo del gossip, ma Pietro Masotti e la fidanzata Marta in quelle poche occasioni che hanno dato modo di raccontare il loro amore si sono aperti, con l’artista romano che non ha mai nascosto il desiderio di creare una famiglia felice.

Nei mesi scorsi Pietro Masotti ha contato sull’appoggio della fidanzata per uscire dalla battaglia con gli attacchi di panico: “La prima volta temevo di morire, oggi sono tornato sereno grazie agli amici e agli affetti e non vedo l’ora che il pubblico possa vedere la nuova stagione de Il paradiso delle signore” ha detto l’attore.