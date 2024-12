Tutto su Pietro Romano Orlando e Annamaria, i genitori di Stefania Orlando

Pietro Romano Orlando e Annamaria sono i genitori di Stefania Orlando che i fan della showgirl conoscono molto bene. Spesso, infatti, è la stessa Stefania a condivide contenuti sui social mostrando i momenti che trascorre con papà Pietro e mamma Annamaria a cui è estremamente legata. Papà Pietro è stato un noto magistrato, giurista e professore universitario mentre mamma Annamaria dovrebbe essersi dedicata soprattutto alla famiglia. Stefania ha un rapporto speciale con i genitori anche se, in passato, non sempre è stato così. La showgirl che ha deciso di tornata nella casa del Grande fratello per la seconda volta, ai suoi nuovi coinquilini ha raccontato del rapporto con mamma Pietro e mamma Annamaria.

L’occasione è arrivata quando in casa è stata sollevata la discussione sul rapporto strettissimo che Perla Maria ha con mamma Maria Monsè. Shaila Gatta ha spiegato che Perla vive con un “senso di colpa” nei confronti dei genitori a cui è estremamente riconoscente per tutto quello che fanno per lei. Un senso di colpa che, invece, Stefania Orlando non ha mai avuto da giovane ma che ha imparato a conoscere da adulta.

Stefania Orlando e il rapporto con papà Pietro Romano e mamma Annamaria

Per realizzare i propri sogni, Stefania Orlando ha scelto di andare via di casa quando era giovanissima e, ad oggi, non si è mai pentita di tale scelta. “Lavoravo in un’agenzia immobiliare e con una mia amica ho deciso di andare via di casa. Affittammo questa casa e anche se spendevo tutti i soldi per l’affitto, ero felice. Non mi sono mai sentita in colpa nei confronti dei miei genitori che, all’epoca, avrebbero voluto che fossi andata via solo dopo aver trovato marito”, ha raccontato la Orlando.

“Il senso di colpa ce l’ho oggi quando non riesco ad andare da loro perché avendo un’età importante voglio godermi tutto”, ha aggiunto Stefania che ha poi spiegato di aver accettato di tornare al Grande fratello perché sa che il fratello si occupa di mamma e papà.