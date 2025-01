Pino Minio è tra i concorrenti finalisti di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia presentato da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Durante la semifinale il 64enne, dirigente di ente per formazione, ha duettato sul palcoscenico con Fausto Leali sulle note di “Mi manchi”. Prima di esibirsi Gerry Scotti chiama in platea la moglie Maria: “visto che stanno per cantare una canzone particolare, puoi raccontare un episodio che c’entra con questa canzone?”. La donna allora rivela: “la nostra storia d’amore è nata a grazie ad una bellissima una canzone. L’ho conosciuto per lavoro e mi stava tanto tanto antipatico poi mi ha teso una trappola nella sua serietà ed autorevolezza. Mi dice ‘vuoi venire con me ad una festa a casa di amici?’ Dico vabbè. Lo trovo con la chitarra che suonava e cantava con una voce meravigliosa, mi dà la mano, mi invita a ballare, mi stringe e mi invita a ballare ‘Mi manchi’ di Fausto Leali. Proprio così”.

Al via poi l’esibizione di Pino che viene votato dalla giuria: Fabio Rovazzi e Claudio Amendola “bellissima, ogni volta che sento Fausto cantare questo pezzo mi emoziono molto. Sei riuscito a rimanere molto sul tiro, questa sera non sappiamo cosa è successo, ma abbiamo deciso di darti un 20”. Iva Zanicchi e Orietta Berti: “Pino viene dalla bella Sicilia, è stato bravissimo. 20”.

Pino Minio sarà il vincitore di Io Canto Senior 2025?

Nonostante il voto alto della giuria, Pino Minio di Io Canto Senior 2025 finisce al ballottaggio contro Angelo Aliano sulle note della canzone “La mia banda suona il rock”. Gerry Scotti commenta: “ve la siete giocata, vi siete messi in gioco e resta un gioco”. Al via i voti della giuria: Claudio Amendola “l’avete fatta molto bene entrambi, è nelle vostre corte. Abbiamo deciso di dare 16 ad Angelo e 17 a Pino”. Poi è la volta di Orietta: “l’avete cantata molto bene entrambi: 8 e 8”. Poi Chiara Tortorella: “siete un’accoppiata pazzesca con una canzone pazzesca, è un motivato che torna. Secondo me le voci vicine risalta un pò più quella di Pino quindi per me 9 per lui e 8 per Angelo”.

Alla fine a spuntarla è proprio Pino che approda così alla fine di Io Canto Senior, chissà che non possa essere proprio Pino a portarsi a casa il montepremi di 30 mila euro!