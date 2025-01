Come sta Pippo Baudo?

Come sta davvero Pippo Baudo? E’ questa la domanda che sta circolando sul web dopo le voci di una presunta caduta in casa del conduttore in seguito alla quale sarebbe stato necessario un ricovero in ospedale. A riportare la notizia, diventata virale in poche ore, è stata l’Agenzia Nova secondo cui il celebre conduttore che ha scritto pagine di storie della televisione italiana avrebbe avuto un incidente domestico prima delle festività natalizie facendosi male ad una spalla.

Sempre stando a quanto riportato dall’Agenzia Nova, Baudo sarebbe poi tornato a casa, dopo aver ricevuto le cure in ospedale, con un tutore alla spalla. A distanza di poche ore, però, a rompere il silenzio è stato lo stesso Pippo Baudo che ha deciso di raccontare la verità sul proprio stato di salute.

Pippo Baudo smentire la face news sull’incidente domestico

Pippo Baudo smentisce tutte le notizie che sono state diffuse nelle scorse ore sulla propria salute smentendo di aver avuto un incidente domestico e di essersi fatto male ad una spalla. “Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille”: con queste parole rilasciate ai microfoni dell’Ansa, Baudo smentisce tutte le fake news che stanno circolando sul suo conto. Sul ricovero in ospedale, inoltre, ha aggiunto: “Ma quando mai, sto bene”.

Quanto accaduto non è una novità per Baudo. Già in passato, infatti, erano state diffuse false voci sulla salute del conduttore che, da tempo, ha scelto di apparire in tv solo in casi sporadici. Dopo anni di carriera brillante, si sta godendo la tranquillità della propria casa e la propria famiglia. Di fronte, tuttavia, alle fake news, ha deciso d’intervenire rassicurando tutti. Grande sollievo, dunque, per i fan dell’amatissimo conduttore, diventato una leggenda della televisione italiana.