Pokémon: Detective Pikachu, diretto da Rob Letterman

Sabato 7 dicembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, la commedia fantastica del 2019 dal titolo Pokémon: Detective Pikachu. Si tratta di un progetto cinematografico a tecnica mista diretto dal regista Rob Letterman, film maker di pellicole di successo quali Shark Tale, Mostri contro alieni e I fantastici viaggi di Gulliver. Le musiche hanno invece la firma del compositore Henry Jackman, che aveva già lavorato con il regista in Mostri contro alieni e I fantastici viaggi di Gulliver.

Il giovane protagonista è interpretato dall’attore Justice Smith, apparso anche in Jurassic World – Il regno distrutto e Jurassic World – Il dominio, mentre la voce di Pikachu nella versione americana è quella del noto attore Ryan Reynolds, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Deadpool e che in questa occasione interpreta anche il ruolo di Harry Goodman, mentre nella versione italiana è quella di Francesco Venditti,che ha doppiato lo stesso Ryan Reynolds in gran parte dei suoi progetti.

Nel cast anche: Kathryn Newton, Ken Watanab, Bill Nighy e Chris Geere.

La trama del film Pokémon: Detective Pikachu, un amico molto speciale

Pokémon: Detective Pikachu racconta la storia di Tim (Justice Smith), un ragazzo pronto a tutto pur di scoprire cosa sia successo a suo padre, il detective privato di successo Harry Goodam, scomparso all’improvviso. Al suo fianco in questa missione ci sarà un compagno di viaggio davvero particolare: l’adorabile e divertente Detective Pikachu. I due, infatti, scopriranno con grande stupore di riuscire a comunicare e uniranno le loro forze per svelare cosa si nasconde dietro questa sparizione misteriosa.

La strana coppia di amici si troverà a dover superare una serie di prove tra le strade animate di Ryme City, un luogo alternativo dove Pokémon e esseri umani hanno imparato a vivere fianco a fianco.

Passo dopo passo scopriranno che una mano misteriosa sta lavorando per minare questo equilibrio, distruggendo per sempre l’allenza che si è creata tra Pokémon e umani, generando il caos.

Riusciranno Tim e Pikachu a fermare questi terribili nemici e a scoprire cosa è successo al padre del ragazzo?

