Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero, diretto da Kevin Smith

Martedì 20 agosto 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23, la commedia poliziesca Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero. La regia è affidata a Kevin Smith, molto conosciuto per il suo personaggio di Silent Bob da lui stesso inventato e interpretato, protagonista di molti film che ha diretto. Inoltre ha girato altrettante commedie di successo come Clerks – Commessi, In cerca di Amy, Dogma e molte altre.

I protagonisti sono Bruce Willis e Tracy Morgan, mentre nel cast ci sono anche Ana de la Reguera, Rashida Jones, Sean William Scott e Adam Brody. Le musiche sono affidate al compositore tedesco Harold Faltermeyer, noto per aver contribuito alla realizzazione di molte colonne sonore famose, quali Beverly Hills Cop, Top Gun, Tango & Cash e Fuga di Mezzanotte. L’autore ha anche collaborato con artisti internazionali del calibro di Donna Summer e Miguel Bosè.

La trama del film Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero: azione e tanta ironia

La narrazione di Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero è incentrata sulla vita di due poliziotti dai metodi poco ortodossi che fanno coppia da diversi anni: Jimmy e Paul, tra l’altro molto diversi tra loro. Infatti, mentre Jimmy è molto serio e arguto, Paul desidera solo imitare i colleghi delle finzioni televisive e cinematografiche. I loro metodi non infallibili provocano la non riuscita di una operazione e, di conseguenza, vengono esonerati dal servizio. Quando vengono riammessi, il loro capo gli affida il compito di cercare e riuscire a trovare il pericoloso leader di una gang.

Paul, intanto, è molto preoccupato perché teme che la moglie lo tradisca con il vicino di casa, mentre Jimmy deve per forza ritrovare una figurina molto preziosa, in quanto, la sua vendita, gli permetterebbe di far fronte alle spese per il matrimonio di sua figlia.

Se non dovesse riuscire, infatti, il compito di sostenere le spese del matrimonio spetterebbe al nuovo compagno della ex moglie e a Jimmy la cosa non piace per nulla. Fortuna viole che l’operazione vada a buon fine, anche perché l’indagine da loro svolta li porterà sulla strada del riciclaggio di denaro sporco…