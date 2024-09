Si terrà in diretta fra pochi minuti, a partire dalle ore 12:00, la presentazione di Adrian Newey in Aston Martin. Ormai non è più un segreto il fatto che l’ingegnere britannico, già ribattezza il progettista del secolo, firmerà un contratto con la scuderia inglese, con cui lo stesso ha già collaborato in passato nella produzione dell’hypercar Valkyrie. Dopo l’addio a Red Bull risalente allo scorso mese di maggio, Adrian Newey si appresta quindi a vivere una nuova avventura in Aston Martin e ovviamente per tutti i tifosi Ferrari c’è un po’ di amarezza.

Sembra infatti che la Rossa di Maranello sia stata il primo pensiero del progettista britannico ma alla fine l’accordo non sia stato raggiunto. Pare che a farlo saltare sia stato il team principale Vasseur in quanto Adrian Newey avrebbe voluto carta bianca una volta sbarcato presso la gloriosa azienda del Cavallino Rampante. Niente da fare quindi, la presentazione di Adrian Newey si terrà nel quartiere generale di Aston Martin a Silverstone e non in quello della Ferrari.

PRESENTAZIONE DI ADRIAN NEWEY: QUELL’AMORE PER FERRARI MAI SBOCCIATO

Le strade fra il progettista e il Cavallino continuano quindi ad avvicinarsi ma mai ad incrociarsi, tenendo conto che già altre volte negli anni scorsi ci sono stati vari contatti fra le parti in gioco. Aston Martin ha anticipato la presentazione di Adrian Newey con uno speciale video teaser pubblicato su Instagram in cui si legge “something news”, qualcosa di nuovo è in arrivo.

Nel video si vede la mano di un progettista mentre traccia linee e disegna forme con la matita, e il riferimento ad Adrian Newey è ovviamente palese. Il grande show scatterà alle ore 12:00 durante la quale il progettista originario di Statford upon Avon in Inghilterra, ex compagno di classe di Jeremy Clarkson e grande amico da una vita di Chris Horner, spiegherà i motivi che l’hanno spinto appunto a firmare per la scuderia di Silverston e chissà che magari non parlerà anche della Ferrari, anche se ci pare difficile.

PRESENTAZIONE DI ADRIAN NEWEY: GUADAGNERÀ PIÙ DI UN PILOTA DI F1

Per seguire la presentazione di Adrian Newey non vi servirà altro che guardare il filmato in video streaming che trovate più sotto, di conseguenza il tutto sarà visibile live in forma totalmente gratuito, così come segnalato da Sky Sport. Non sappiamo come mai la scuderia Stroll sia riuscita a strappare Newey nonostante le moltissime offerte ma è probabile che molto abbia inciso anche il contratto faraonico che il progettista firmerà, ben 100 milioni di dollari in tre anni, praticamente più di tutti i piloti di Formula ad eccezione dei tre big Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc.

Ricordiamo infine, in attesa della diretta della presentazione di Adrian Newey, quali siano state le sue vetture principali e vincenti, a cominciare dalla mitica Williams Fw14B del 1992, che ha vinto mondiale piloti e costruttori, ma anche la McLaren MP4-13 del 1998 (doppio titolo), quindi le varie Red Bull progettate fino ad arrivare alla RB19, la monoposto più dominante di sempre in Formula 1.