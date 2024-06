Probabili formazioni Italia Panama U21/ Ancora dubbi per Nunziata (oggi lunedì 10 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PANAMA U21: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Italia Panama U21 per scoprire come potrebbero scendere in campo gli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata e dare qualche accenno anche su avversari fatalmente poco conosciuti come la Nazionale centroamericana, una delle protagoniste del Torneo Maurice Revello nello stesso gruppo dell’Italia Under 21, che in realtà non ha convinto molto nelle precedenti due uscite, fin dalla faticosa vittoria per 4-3 contro il Giappone, con un allarme che era già scattato almeno per quanto riguarda la tenuta difensiva.

Successivamente è arrivato il tracollo sotto forma di ko 4-0 contro l’Ucraina, adesso bisogna rialzare la testa e l’avversario sulla carta è più favorevole, anche se le incognite sono sempre numerose in partite di questo genere. Lo stesso Carmine Nunziata ha puntato su qualche esordiente e alcuni esperimenti nel Torneo Maurice Revello 2024 e anche questo va tenuto ben presente mentre leggiamo le probabili formazioni di Italia Panama U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PANAMA U21

ECCO LE MOSSE DI NUNZIATA

Le probabili formazioni di Italia Panama U21 potrebbero vedere altri esperimenti da parte del nostro c.t. Carmine Nunziata: è quindi difficile dire esattamente quali potrebbero essere i titolari nel modulo 4-3-1-2, cominciando dal fatto che potremmo avere il terzo portiere in altrettante partite con Sassi stavolta titolare, in difesa potrebbero giocare Zanotti a destra e Pieragnolo a sinistra (ma sono in lizza anche Turicchia e Veroli) mentre Bonfanti e Fontanarosa dovrebbero essere i due centrali. Nel centrocampo a tre Kouda e Pisilli potrebbero essere le mezzali titolari, con Faticanti e Bianco che invece si contendono la regia. Sulla trequarti altro dubbio fra Tongya e Volpato alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero infine essere Fini ed Esposito.

CURIOSIAMO TRA GLI AVVERSARI DI VALDES

Con tutte le cautele del caso, parlando di avversari poco conosciuti, nelle probabili formazioni di Italia Panama U21 possiamo comunque parlare anche della squadra allenata dal c.t. Jorge Dely Valdes, che in realtà è l’Under 23 di Panama. Il modulo è il 5-4-1 con Bellina in porta; nella folta difesa a cinque i centrali potrebbero essere Anderson, Fariña e Jones, con Perdomo e Valencia come terzini, mentre a centrocampo ecco la mediana con Moran e Cedeño e ai loro fianchi maggiore incertezza, perché Phillips e Lenis sono i due favoriti, ma in ballottaggio con Dawson e i due Bernal, Kevin e José. Davanti resta solo la maglia da centravanti da assegnare, con Londoño e Davis Contreras in ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PANAMA U21: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-1-2): Sassi; Zanotti, Bonfanti, Fontanarosa, Pieragnolo; Kouda, Faticanti, Pisilli; Tongya; Fini, Esposito. All. Nunziata.

PANAMA (5-4-1): Bellina; Perdomo, Anderson, Fariña, Jones, Valencia; Phillips, Moran, Cedeño, Lenis; Londoño. All. Valdes.











