PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER: LE SCELTE DI GIAMPAOLO E INZAGHI

Uno sguardo alle probabili formazioni Lecce Inter ci accompagna verso il match di Serie A allo stadio di Via del Mare, un intrigante confronto anche tra Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, cioè un allenatore in cerca di riscatto e colui che negli ultimi anni in Italia è stato il migliore. Il Lecce ha sicuramente migliorato il proprio rendimento da quando è arrivato il nuovo allenatore, anche se fa male la sconfitta di Cagliari di settimana scorsa, con un vantaggio all’intervallo che è diventato un brutto ko per 4-1 al triplice fischio finale.

L’Inter invece, pur convincendo meno dell’anno scorso, ha ottenuto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite giocate in campionato ed è ad un passo dall’accesso immediato agli ottavi di Champions League dopo la vittoria di mercoledì in casa dello Sparta Praga. Ritrovati anche i gol di Lautaro Martinez, i campioni d’Italia in carica lotteranno per difendere il tricolore, ma adesso passiamo alla lettura delle probabili formazioni Lecce Inter…

OSPITI NETTAMENTE FAVORITI PER LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Prima le consuete due righe sul pronostico Lecce Inter: l’agenzia Snai ritiene largamente favorito il segno 2, proposto a 1,30. Già il pareggio varrebbe ben 5,25 volte la posta in palio, infine una vittoria del Lecce premierebbe ben 8,50 volte la posta chi avrà puntato sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

DUBBIO TATTICO PER GIAMPAOLO

Le probabili formazioni Lecce Inter dovrebbero vedere i padroni di casa salentini schierarsi secondo il modulo 4-3-3: il portiere Falcone sarà protetto dalla difesa a quattro con Guilibert, Baschirotto, Jean e il recuperato Gallo, sul quale però si apre un potenziale ballottaggio, perché potrebbe essere arretrato Dorgu, che altrimenti sarebbe in lotta con Pierotti per la maglia ancora da assegnare nel tridente d’attacco con il centravanti Krstovic e Tete Morente. Abbiamo così “saltato” il centrocampo a tre, nel quale dal primo minuto dovremmo vedere in azione Coulibaly, Pierret e Helgason.

TURNOVER PER INZAGHI?

Nei limiti del possibile con alcuni big ancora assenti, le probabili formazioni Lecce Inter potrebbero vedere almeno un accenno di turnover da parte di Simone Inzaghi. Davanti a Sommer nel consueto 3-5-2, Darmian potrebbe essere un’alternativa sia a Pavard, comunque favorito per completare la difesa a tre con De Vrij e Bastoni, sia a Dumfries, che però dovrebbe essere il prescelto come esterno destro di centrocampo, con Barella che sarà affiancato da due fra Asllani, Mkhitaryan e Zielinski nel cuore della mediana, con il ballottaggio più verosimile che dovrebbe coinvolgere l’armeno e il polacco. Infine, ecco Dimarco naturalmente a sinistra e la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilibert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.