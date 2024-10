PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI GIOCA IL POSTICIPO?

Match di enorme fascino e tradizione, ma soprattutto delicatissimo per la classifica: con le probabili formazioni Roma Torino ci avviciniamo alla partita di stasera allo stadio Olimpico per il turno infrasettimanale di Serie A. In casa Roma la situazione è difficilissima, il ko per 5-1 a Firenze è la delusione più forte di un inizio di stagione già molto difficile e di conseguenza adesso il nuovo allenatore Ivan Juric si gioca già una buona fetta della sua panchina proprio contro il Torino, sua ex squadra.

Dall’altra parte, i granata arrivano dalla vittoria contro il Como che li ha rilanciati dopo tre sconfitte consecutive, ma il ricordo del Torino capolista è già molto lontano dopo la striscia negativa. Gli ospiti potrebbero approfittare delle difficoltà della Roma, ma a loro volta devono fare bene se non vogliono farsi risucchiare verso il basso. Insomma, c’è davvero tanto da vivere e allora adesso scopriamo di più sulle probabili formazioni Roma Torino…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

CON CHI SE LA GIOCA JURIC?

Le probabili formazioni Roma Torino ci parlano di un modulo 3-4-2-1 con Svilar protetto da una difesa a tre nella quale Hermoso è squalificato e Mancini è insidiato da Hummels per affiancare N’Dicka e Angelino; ecco poi a centrocampo Celik a destra, nel cuore della mediana invece la certezza è Kone e al suo fianco ci sarà uno tra Cristante e Pisilli, che sono in ballottaggio, infine come esterno sinistro Zalewski; si arriva poi al reparto offensivo, che dovrebbe essere il punto di forza con Dybala e capitan Pellegrini sulla trequarti e infine la prima punta Dovbyk.

TRE DUBBI PER VANOLI

Sul fronte granata, si segnalano tre dubbi per mister Paolo Vanoli nelle probabili formazioni Roma Torino. Il modulo è il 3-5-2 e davanti al portiere Milinkovic-Savic si giocano un posto Walukiewicz (favorito) e Vojvoda, per affiancare Maripan e Coco nella difesa a tre; nel folto centrocampo a cinque sono certi del posto Lazaro a destra e l’altera esterno Masina a sinistra, oltre al regista Ricci, ma si segnala un doppio ballottaggio Vlasic-Tameze e Linetty-Gineitis per le due maglie da mezzali; infine, dovrebbe essere tutto chiaro nella coppia d’attacco, con Che Adams in appoggio al centravanti ed ex di turno Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Masina; Adams, Sanabria. All. Vanoli.