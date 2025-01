PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BOLOGNA: COSA FARÀ ITALIANO?

Saranno sicuramente curiose le probabili formazioni Sporting Lisbona Bologna, perché i rossoblù di Vincenzo Italiano si congederanno stasera da una Champions League comunque storica per i rossoblù emiliani. La priorità deve andare al campionato, ma è anche giusto onorare un torneo nel quale tutto sommato il Bologna ha fatto buona figura, lottando anche quando ha perso, ottenendo già un pareggio a Lisbona con lo 0-0 contro il Benfica a dicembre e infine soprattutto grazie alla vittoria contro il Borussia Dortmund di settimana scorsa.

DIRETTA/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato finale 1-3): colpaccio viola! (27 gennaio 2025)

Le motivazioni saranno comunque abbastanza alte, ma evidentemente non come quelle dello Sporting Lisbona, che davanti al proprio pubblico amico dovrà tagliare il traguardo della qualificazione per i playoff, che è tornato in discussione dopo l’inattesa sconfitta a Lipsia. Questo renderà ancora più difficile la trasferta per il Bologna, ma anche maggiormente significativa la partita, quindi adesso indaghiamo sulle mosse dei due allenatori per le probabili formazioni Sporting Lisbona Bologna…

Video Empoli Bologna (1-1)/ Gol e highlights: Dominguez replica a Colombo! (Serie A, 25 gennaio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO DA RIBALTARE

Le quote Snai ci indicano il segno 1 come favorito a 1,42 nel pronostico Sporting Lisbona Bologna, mentre già con un pareggio si arriverebbe a quota 4,50. I coraggiosi potranno infine puntare sul segno 2, che vi premierebbe 6,75 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BOLOGNA

MODULO 4-4-2 PER BORGES

Le probabili formazioni Sporting Lisbona Bologna dovrebbero indicarci un modulo 4-4-2 per i padroni di casa lusitani, allenati da mister Borges. Quanto ai titolari, citiamo Fresneda, Diomande, St. Juste e Araujo che da destra a sinistra dovrebbero schierarsi nella difesa a quattro dello Sporting Lisbona davanti al portiere Israel; a centrocampo altra linea a quattro per i biancoverdi di Lisbona, con Catamo esterno destro, poi Debast, Hjulmand ed infine a sinistra Quenda; infine, ecco la coppia d’attacco composta da Trincão e naturalmente Gyokeres, uno dei bomber più interessanti nel panorama europeo.

DIRETTA/ Empoli Bologna (risultato finale 1-1): Castro non batte Vasquez! (Serie A, 25 gennaio 2025)

ASSENZE PESANTI PER ITALIANO

Lo squalificato Freuler e l’infortunato Orsolini saranno assenze pesanti per Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni Sporting Lisbona Bologna, oltre a Dominguez che non è in lista Uefa. Nel 4-2-3-1 rossoblù dovremmo quindi vedere Skorupski in porta; una retroguardia a quattro formata da Lykogiannis, Lucumí, Beukema e Holm; in mediana bisogna iniziare a fare i conti con le assenze e allora citiamo Pobega e Fabbian; in ballo c’è anche Ferguson, che però dovrebbe agire come trequartista centrale per il Bologna, fra le due ali Ndoye e Odgaard, tutti quanti alle spalle del centravanti, che stasera a Lisbona dovrebbe essere Castro per il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BOLOGNA: IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Gyokeres. All. Borges.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumí, Beukema, Holm; Pobega, Fabbian; Ndoye, Ferguson, Odgaard; Castro. All. Italiano.