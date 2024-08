PROBABILI FORMAZIONI UDINESE AVELLINO: CAMPANI REDUCI DAL DERBY VINTO

Una sfida interessante tra due squadre che hanno molto da dimostrare in questa stagione. Le probabili formazioni Udinese Avellino, gara che si disputerà il 9 agosto 2024 alle ore 18:30, raccontano di compagni ancora alla ricerca della loro quadra migliore, complice un calciomercato ancora aperto. I bianconeri hanno rivoluzionato la guida tecnica: Cannavaro era subentrato a Cioffi nelle ultime giornate con l’obiettivo di salvare la squadra, riuscendoci egregiamente terminando al 15esimo posto a +2 dal Frosinone, prima delle retrocesse.

Questo però non è bastato a Cannavaro per la conferma e i friulani hanno scelto Runjaic, uno dei tre allenatori stranieri di Serie A oltre a Fonseca del Milan e Fabregas al Como. Una decisione interessante che potrebbe aprire interessanti scenari per i bianconeri. L’Avellino invece si preparerà ad un’altra stagione in Serie C dopo che l’anno scorso si sono spinti fino alle semifinali dei playoff promozione, salvo poi perdere nel doppio confronto con il Vicenza. La stagione non poteva iniziare in maniera migliore per i biancoverdi con il derby campano di Coppa vinto per 3-1 contro la Juve Stabia.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Secondo i pronostici e le quote dei bookmakers non dovrebbe esserci partita con l’Udinese nettamente favorita. La quota di 1.18 per la vittoria, addirittura a 1.083 per quanto concerne il passaggio del turno, si commenta da sola.

L’impresa avellinese in terra friulana è dato a 15 volte la posta in palio mentre il passaggio del turno, che dunque comprende una vittoria ai supplementari e/o rigori, la trovi a 8. Insomma, un vero e proprio Davide contro Golia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE AVELLINO

COSA SCEGLIE RUNJAIC

Il tecnico austriaco dovrebbe proseguire il 3-5-2 dei suoi predecessori nelle probabili formazioni Udinese Avellino. La squadra alla fine è stata costruita per la difesa a tre e il centrocampo a cinque, dato che i bianconeri sono una delle squadre con il maggior numero di dribbling, soprattutto dagli esterni.

In porta Okoye, definitivamente primo portiere, verrà aiutato da Kabasele, Gianetti (unico acquisto di gennaio) e Perez. La velocità di Ebosele e Zemura metterà in difficoltà l’Avellino con Payero e Quina mezzali e il nuovo acquisto Kalstrom che dovrebbe debuttare dal primo minuto. In avanti tante le possibili soluzione, ma Runjaic appare convinto dal duo Brenner-Lucca: sarà dunque l’ex Cincinnati a spalleggiare il gigante piemontese, nato a Moncalieri, e che l’anno scorso ha dato una grossa mano.

LA RISPOSTA DI PAZIENZA

Come scenderà in campo la formazione ospite nelle probabili formazioni Udinese Avellino? Ci sono diverse idee, ma il modulo 3-5-2 sembra la risposta definitiva ai dubbi di formazione. In porta Iannarilli, reduce dalla retrocessione in B con la Ternana, vedrà a pochi metri il trio Cancellotti, Armellino e Frascatore.

Il difensore è stato protagonista nella sfida con la Juve Stabia realizzando il momentaneo 2-1. Le altre reti sono state segnate da Tribuzzi che svolge il ruolo di regista, affiancato da Rocca sulla destra e Palmiero a sinistra con D’Ausilio e Liotti esterni. In avanti Patierno si prepara alla seconda stagione in Campania all’età di 33 anni dopo i 21 gol dello scorso campionato. Numeri di tutto rispetto anche quelli di Gori, che ha chiuso la stagione 2023/2024 con 11 centri.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE AVELLINO: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Gianetti, Perez; Ebosele, Payero, Karlstrom, Quina, Zemura; Brenner, Lucca. Allenatore: Runjaic.

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; D’Ausilio, Rocca, Tribuzzi, Palmiero, Liotti; Patierno, Gori. Allenatore: Pazienza.