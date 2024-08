Sembra una barzelletta ma non lo è: l’amante di Pupo ha organizzato la festa per il 50mo anniversario di matrimonio di lui e la moglie Anna. Dopo diversi anni di mènage a trois, l’artista ha avuto la riprova di questo doppio amore quasi alla pari. Del resto, ormai da decenni il famoso cantante di “Gelato al cioccolato”, condivide la sua vita anche con la sessantatreenne Patricia, amante da diverso tempo. Durante diverse interviste, Pupo ha sempre parlato di un rapporto pluriamoroso, suscitando l’invidia di molti nel vivere questo amore libero, senza gelosie e invidie.

Enzo Ghinazzi (vero nome del cantante) ha festeggiato proprio il 28 luglio 50 anni di matrimonio con Anna, con una mega festa insieme alle figlie Clara e Ilaria. I festeggiamenti sono stati pomposi, con un viaggio a New York per tutta la famiglia e una festa che li aspetta in terra statunitense. I preparativi? Ci ha pensato Patricia e a confessarlo è stato il cantante stesso, che ha spiegato al Corriere della Sera quanto Anna e la sua amante si vogliano molto bene. Ed è stata la stessa Patricia a mandare uno dei messaggi più belli alla coppia su Instagram alla luce del sole: “50 anni di momenti preziosi, amore, tenerezza e resilienza”, scrive la donna, congratulandosi con loro per il traguardo straordinario e augurandogli un meraviglioso viaggio a New York.

Pupo e l’incontro con Patricia dopo il matrimonio: “Anna ha sofferto, poi ha accettato tutto”

Anna Erli e Pupo stanno insieme da una vita: si conoscono dal 1970, quando ancora erano due adolescenti. Dopo due figli e una relazione fugace di lui, arriva Patricia nel 1989, che ruba il cuore al cantante. Inizialmente è stato un tradimento a ciel sereno con una grande sofferenza di Anna, che nel corso del tempo ha accettato questo nuovo amore nelle loro vite.

Lo stesso Pupo ha raccontato di quanto il percorso sia stato difficile e di quanto i due si siano trovati all’improvviso in questa particolare situazione, decidendo però di non distruggere il matrimonio ma di andare avanti e trovare una strada per continuare. Una decisione che ha colpito moltissimi dei fan dell’artista, che apparentemente dall’ordinario rappresenta una storia ben più frequente di quanto si pensi, una relazione aperta in cui si sente voluto bene da entrambe: “Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto”.

