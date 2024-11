Rebecca Gabrielli, chi è la ballerina di Massimiliano Gallo a Ballando con le stelle 2024

È tutto pronto per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2024 in cui le coppie di ballerini ancora rimasti in gara si sfideranno a colpi di danza. Spazio avranno anche i ballerini per una notte che sono Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo. L’attore partenopeo tornerà domenica prossima, 24 novembre 2024, a vestire i panni di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso 2, fiction di Rai1 nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Il molti però si chiedono chi è Rebecca Gabrielli la ballerina di Massimiliano Gallo a Ballando con le stelle 2024.

Massimiliano Gallo, chi è? La confessione choc del regista/ "Mia moglie Shalana Santana vittima di razzismo"

Rebecca Gabrielli è nata a Carrara il 21 dicembre 1994, ha dunque 29 anni, e sin da bambina ha coltivato la sua passione per il ballo. La sua carriera la porta a raggiungere il successo non solo in Italia ma anche nel resto del mondo tra competizioni e concorsi. Ha partecipato anche a moltissimi programmi televisivi, come Il cantante mascherato, Ballando on the road e Ballando con le stelle 2024 dove nelle scorse settimane ha affiancato I Cugini d Campagna e mentre questa sera sarà in coppia con Massimiliano Gallo. In passato ha dovuto dare un freno alla sua carriera per aiutare la sua famiglia quando il padre è stato colpito da tre ictus Per quanto riguarda la vita privata, invece, si sa che il fidanzato di Rebecca Gabrielli è Gianluca Salati.

Shalana Santana, moglie Massimiliano Gallo e la figlia Giulia/ L'attore: "viviamo tutti insieme"

Ballando con le stelle 2024, Massimiliano Gallo e la sua ballerina Rebecca Staffelli portano un Charleston

Rebecca Gabrielli è la ballerina di Massimiliano Gallo a Ballando con le stelle 2024. Mancano poco per vedere scendere in pista l’attore con la ballerina che stando alle anticipazioni rivelate in anteprima da TvBlog si cimenteranno in un charleston energico e movimentato. A giudicare la loro esibizione come sempre ci sarà la giuria con la sua presidente Carolyn Smith, con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto il punteggio complessivo farà parte del tesoretto che a fine puntata Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a due coppie in gara per fargli guadagnare punti in classifica. La ballerina nelle scorse ore nel suo profilo Instagram ha annunciato: “Sono emozionata e felice per il ritorno in pista”.