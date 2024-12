Un matrimonio che slitta da anni quello tra Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile. La figlia di Valerio Staffelli è attualmente impegnata al Grande Fratello, dove ad ogni puntata si trova a fare da opinionista per quanto riguarda i commenti sui social. Lui, invece, è un imprenditore che il pubblico conosce anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi nel quale tanti anni fa aveva fatto da corteggiatore a Ludovica Valli.

Non tutti sanno che tra i due ci sono ben 15 anni di differenza, dato che Alessandro Basile è nato nel 1983. Il loro amore, però, non ha mai vacillato e continua alla grande anche se questo matrimonio non s’ha da fare. “Va bene così”, aveva detto Rebecca Staffelli, sottolineando che in amore non si deve affatto correre. Nonostante abbia certamente ragione, i fan si domandano quali siano i veri motivi di questo slittamento continuo. In effetti, sono passati già quattro anni da quando l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto la promessa a Rebecca Staffelli, che all’epoca aveva avvisato i fan su Instagram con un dolcissimo: “Ho detto sì“.

Alessandro Basile e Rebecca Staffelli, come si sono conosciuti: “Inseparabili, coppia fissa dal 2018”

Alessandro Basile ha partecipato a Uomini e Donne durante l’edizione 2015, ovvero l’anno del debutto nel mondo dello spettacolo di Ludovica Valli, approdata al dating show dopo il percorso di sua sorella Beatrice Valli, oggi sposata con Marco Fantini. Ai tempi non era stato lui la scelta, ma fuori dal programma si era fidanzato con Laura Molina. Finita la relazione, Alessandro Basile ha conosciuto Rebecca Staffelli e la coppia è diventata inseparabile. “Amore mio, sono stato il primo a credere in te e l’ultimo che smetterà a farlo. Sei arte, il resto lo sai già“.

Queste le parole con cui Alessandro Basile aveva augurato alla sua fidanzata un buon percorso come co-conduttrice del Grande Fratello. Lui, pugliese d’origini, ha ben due lauree: una in Fashion Management e un’altra in Marketing. Ha un curriculum di tutto punto, tanto che ha avuto anche la possibilità di lavorare a Londra per la stilista Stella McCartney. Poi il successo nel mondo della musica: ritornato in Italia inizia a fare il deejay per poi affermarsi come produttore musicale. Oggi, ha un’agenzia tutta sua, la “2COOL Management”, e lavora come influencer sui social.