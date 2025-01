Rebecca Staffelli è stata il bersaglio di un utente che l’ha taggata in un post con frasi di un brano del trapper Mr. Rizzus. E quanto dovrebbe pagare quest’utente? 1000 euro. La sentenza è prevista per il mese di aprile. Il reato commesso dall’utente è diffamazione aggravata dal mezzo dei social, anche perché un insulto sui social raggiunge molte più persone che uno detto dentro quattro mura.

Mr. Rizzus (all’anagrafe Simone Rizzuto) lo scorso anno è stato condannato a 10 mesi di reclusione in rito abbreviato dopo aver pubblicato una canzone (Non ci siamo) che conteneva delle offese rivolte alla figlia del famoso inviato di Striscia La Notizia. Per questa storia la ragazza ha passato un periodo invaso dalla paura.

Rebecca Staffelli costretta a cambiare casa perché aveva paura

Fa parte del programma Grande Fratello, Rebecca Staffelli, quindi la sua carriera è separata da quella del padre che figura ancora dopo anni come uno degli inviati principali di Striscia La Notizia. Quello che le è successo con il rapper Mr. Rizzus ha dell’incredibile perché in seguito alla pubblicazione del suo brano, e dopo il tag dell’utente condannato, in lei c’è stata “molta paura” perché molte altre persone sui social si sono trovavate giustificate a riversarle addosso dell’odio assolutamente ingiustificato. Si sa, d’altronde, che i social sono uno zoo al cui interno ci sono solo le pecore da tastiera.

La ragazza lavora al fianco di Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nelle vesti di esperta dei social, chiamata a leggere il sentiment degli utenti durante il corso della puntata in diretta del Grande Fratello. Questa sera lo farà con la solita puntualità, anche se su X ci sono diversi utenti che si sono chiesti come mai non legga mai commenti negativi su Shaila Gatta. La sua vita privata? È fidanzata con Alessandro Basile e il matrimonio è nei loro progetti. Lui è un ex corteggiatore di Uomini e Donne e fanno coppia fissa dal lontano 2018.