Angelo Sotgiu e Angela Brambati, vale a dire i Ricchi e Poveri, stanno vivendo un momento magico ed una sorta di seconda giovinezza. Dopo alcuni anni nel dimenticatoio, il gruppo genovese è tornato con forza sotto i riflettori, riscuotendo un successo inaspettato anche tra i giovani. “Succede che arrivano tutti di sorpresa, facciamo dei tik tok e ci divertiamo, quel che succede succede, perché noi ci buttiamo”, racconta Angelo in una bella intervista rilasciata su Raiuno ai microfoni di Nunzia De Girolamo, in compagnia della sua partner artistica.

“Perché la generazione Z è attratta da noi? Secondo me siamo liberatori per i giovani, perché non abbiamo il problema di essere troppo ben messi, ci lasciamo anche da andare, ogni tanto facciamo dei video quasi struccati, forse alla nostra età non sarebbe il caso”, ironizza la Brambati. I Ricchi e Poveri sono tornati di tendenza, anche tra i più giovani, mentre i fan di vecchia data sembrano apprezzare il processo di modernizzazione della coppia.

I Ricchi e Poveri svelano il segreto del loro successo: “Ci divertiamo tanto e poi…”

“Noi ci divertiamo e lo facciamo senza essere troppo in vetrina, perché se hai carattere e qualità non devi dimostrare. Questo è un insegnamento per i giovani: non bisogna preoccuparsi di tante cose, del capello o del vestito”, afferma sicura Angela Brambati nel salotto di Raiuno. Per i Ricchi e Poveri – che nei mesi scorsi dopo aver lanciato il singolo Aria hanno preso parte anche ad una clip musicale in collaborazione con il Genoa CFC – è un successo senza fine.

“Il vero segreto è che ci divertiamo ma il vero successo è il pubblico a decretarlo. Se volete saperne di più chiedete ai vostri ragazzi perché a migliaia cantano le nostre canzoni e perché ci seguono sui social”, ribadiscono in coro Angelo Sotgiu e Angela Brambati.