Riki ha una fidanzata? Voci su un presunto flirt con Stephanie Bellarte

Da qualche tempo il cantante lanciato al successo da Amici è tornato sotto i riflettori del gossip e si vocifera di una presunta relazione tra Riki e Stephanie Bellarte, potrebbe essere la modella la nuova fidanzata dell’artista? La vita privata del cantante sbarcato nel talent del 2016 torna a tenere banco tra i fan, che si chiedono se il cuore di Riki sia davvero tornato a battere, anche se per il momento nessuno si è sbilanciato, resta qualche paparazzata che sembra portare in direzione di una relazione nata tra i due, ma per ora non è arrivata alcuna apertura in merito alla questione.

Luca Barbareschi: chi è e genitori Francesco Saverio e Maria Antonietta/ "A sei anni mamma è andata via"

La stessa Stephanie Bellarte si era espressa riguardo alla fine della sua precedente relazione, confermando la rottura: “Mi state domandando delle foto con una persona…si purtroppo io e Alessio ci siamo lasciati”. Anche Riccardo Marcuzzo aveva confermato la rottura della sua vecchia storia, dando dunque speranze a tutti coloro che sognavano di vederlo impegnato con la ex concorrente de La pupa e il secchione.

Clizia Incorvaia, chi è la moglie di Paolo Ciavarro: "Ho perso un figlio"/ "Nascondevo il pancino perchè..."

Riki e la precedente relazione: “Ragazza comune e brava”

Qualche anno fa Riki era tornato a parlare della sua situazione sentimentale, rivelando di essere fidanzato con una ragazza da oltre due anni, parole però risalenti al 2021, anno in cui ha postato l’ultima foto al fianco della giovane in questione:

“Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza, se avessi trovato una fashion blogger i numeri sarebbero stati pompati all’ennesima potenza, invece è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno, ed è proprio brava con me” aveva scritto Riki svelando anche di aver trascorso il periodo del lockdown insieme alla giovane con la quale qualcosa inevitabilmente è andato storto. Adesso il cuore di Riki potrebbe essere tornato a battere per Stephanie Bellarte.

Angelo Rizzoli, chi è l'ex marito di Eleonora Giorgi/ Dalla loro storia d'amore è nato il figlio Andrea