Qual è il colpo di scena annunciato al Grande Fratello per la nuova diretta? Cosa sappiamo

“Il 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti”: è questo ciò che il comunicato ufficiale del Grande Fratello ha annunciato a poche ore dalla diretta del 20 gennaio. Una rivelazione che sta facendo mormorare il web e che porta molti a chiedersi quale sua questo colpo di scena. Un’ipotesi domina su tutte, soprattutto in seguito alle voci che sono sorte proprio nelle ultime ore: quella di un ripescaggio.

La possibilità è quella che tutti gli ex gieffini di questa edizione, che sono stati eliminati al televoto, abbiano la possibilità di ottenere una seconda chance attraverso un nuovo televoto. In quel caso, sarebbe il pubblico a decidere a chi dare la possibilità di rientrare in gioco ufficialmente. Il televoto potrebbe essere aperto questa sera, in diretta su Canale 5, ed essere chiuso poi nella diretta di giovedì 23 gennaio.

Ripescaggio o televoto flash al Grande Fratello?

La possibilità di un ripescaggio, d’altronde, non è così irreale, se si pensa che, fino allo scorso anno, i gieffini erano dotati di un bussolotto che conteneva, in un caso, un biglietto di ritorno nella Casa in caso di eliminazione. Una pratica non adottata quest’anno, che potrebbe tornare in auge in modo differente: affidando la scelta, appunto, al pubblico.

Non è però da escludere che il colpo di scena sia un altro. Potrebbe non esserci un ripescaggio tra ex gieffini, bensì un televoto flash per una doppia eliminazione. Quello di annunciarlo in questo modo potrebbe essere un escamotage per suscitare maggiormente la curiosità del pubblico e creare così una maggiore partecipazione nella puntata di questa sera. L’annuncio di Signorini arriverà, comunque, in diretta su Canale 5.

