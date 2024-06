Risultati Circoscrizione Nord Est, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti, liste e preferenze

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024, DIRETTA SPOGLIO CIRCOSCRIZIONE NORD-EST: QUANDO ESCONO EXIT POLL E VERDETTI?

Prosegue oggi il viaggio iniziato ieri nelle lunghe Elezioni Europee 2024, sempre più vicino alla sua ultima tappa con la pubblicazione (attesa per i prossimi giorni) dei risultati, anticipati da exit poll e proiezioni; ma prima è ancora tempo di aprire una nuova diretta con gli occhi puntati in particolare sulla circoscrizione Nord-Est del nostro Bel Paese, la terza per importanza a pari merito con il Centro e che esprimerà i nomi di 15 candidati per altrettanti seggi all’interno del Parlamento UE. Agli eletti della circoscrizione Nord-Est, poi, si uniranno gli altri 15 del Centro, i 18 riservati al Sud e gli 8 delle Isole, per arrivare ai 76 totali che spettano all’Italia.

Ricordandovi che le urne saranno aperte fino alle ore 23, specifichiamo anche che lo spoglio delle schede in vista della pubblicazione dei risultati delle elezioni Europee 2024 – preceduto dai primi exit poll nazionali – inizierà subito dopo la chiusura della diretta e dovrebbe protrarsi fino al primo pomeriggio di domani, lunedì 10 giugno 2024: solo in quel momento potremo conoscere chi sono gli eletti per la circoscrizione Nord-Est che – lo ripetiamo giusto a scanso di equivoci – include Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.

CANDIDATI SEGGI CENTRODESTRA, PD, M5S, AVS, SUE E AZIONE AL NORD EST: ATTESE PREFERENZE ED ELETTI

Comunque sia, prima di arrivare ai risultati delle elezioni Europee 2024 tra la circoscrizione Nord-Est e quelle di Nord-Ovest, Centro, Sud ed Isole è il momento di addentrarci nella diretta di una giornata di votazioni che si prevede sarà particolarmente intensa: noi, dal conto nostro, continueremo a seguirvi per tutta la giornata riportandovi man mano tutte le proiezioni e i dati utili che trapeleranno dalle urne; ma prima del via ufficiale al voto ci teniamo anche a ricordarvi alcuni dei candidati che si stanno contendendo i pochi seggi riservati alla circoscrizione Nord-Est che vede per queste Elezioni Europee 2024 alcuni nomi di spicco.

Si confermano anche qui – come d’altronde in tutte le altre circoscrizioni – come capilista dei loro rispettivi partiti i nomi di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Carlo Calenda; tra le file ovviamente di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Azione. La Lega, invece, ha scelto come candidato di punta della circoscrizione Nord-Est delle Europee il già eurodeputato Paolo Borchia, mentre il nome del generale Vannacci è scivolato fino alla penultima posizione, preceduto da Anna Cisint.

Dall’altra parte della barricata, invece, il PD punterà tutto sul presidente emiliano Stefano Bonaccini, ma non passa inosservato neppure il nome del deputato Alessandro Zan; Sabrina Pignedoli corre per il Movimento 5 Stelle, mentre Cristina Guarda precede il sindaco di Riace Domenico ‘Mimmo’ Lucano nella lista della circoscrizione Nord-Est di Avs. I novizi SUE indicano l’italoinglese Graham Robert Watson e Raniero La Valle chiude l’elenco tra le file di Pace Terra e Dignità.

SONDAGGI E PROIEZIONE ELETTI AL NORD EST: I DATI PRE-ELEZIONI EUROPEE 2024 E I RISULTATI DEL 2019

Ora, facendo un piccolo passo indietro in questa lunga diretta dei risultati per le Europee incentrata sulla circoscrizione Nord-Est, vale la pena tornare all’ultimo dei sondaggi politici fatto da BiDiMedia lo scorso 21 maggio prima di voto ed exit poll che ha confermato l’assoluto predominio di Fratelli d’Italia dati – in questa parte del territorio – al 28,9% con una distanza di più di 6 punti dai Dem (al 22,6%) e più del doppio del 12,3% che si stima sarà assegnato alla Lega. Seguono poi secondo i sondaggi politici – quasi pari – Forza Italia e il M5S oscillanti tra l’8,8 e l’8,7%, ma comunque ben distanti dalla coppia sua SUE e Azione che nella circoscrizione Nord-Est dovrebbero ottenere il 4,8% superiore di appena lo 0,1% rispetto al 4,7 di Avs.

Dati (che in realtà sono poco più che stime) ben differenti dai risultati delle Elezioni Europee del 2019 che videro l’assoluto predominio di una Lega titolare di ben il 40,90% dei voti pari a ben 7 seggi in Parlamento; mentre il PD ne ottenne dalla circoscrizione Nord-Est solamente 4, con altri 2 ai 5 Stelle e gli ultimi ripartiti tra FdI e Svp.











