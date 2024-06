Risultati Circoscrizione Nord Ovest, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti liste, preferenze

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024, DIRETTA SPOGLIO CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST, QUANDO ESCONO EXIT POLL E VERDETTI?

Nella Circoscrizione Nord Ovest, la più grande delle 5 in cui è suddivisa l’Italia alle Elezioni Europee 2024, l’attesa per i primi risultati in diretta dalle urne (con exit poll, proiezioni e poi dati scrutini) è altissima: dei 76 seggi eletti totali in palio per il nostro Paese, ben 20 arriveranno dalla circoscrizione che comprende l’intero territorio di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Con la chiusura delle urne l’inizio dello spoglio porterà nelle prossime ore i risultati e le preferenze dei candidati nelle varie liste presenti sulla scheda di queste elezioni Europee 2024: assieme poi ai dati in arrivo dalle 5 circoscrizioni, i risultati delle Europee 2024 verranno “uniti” a quelli in arrivo dagli altri 26 Paesi dell’Unione Europea per scoprire il numero dei parlamentari eletti nella nuova Legislatura 2024-2029. Sarà poi proprio il Parlamento Ue a votare la nuova Commissione Europea, su proposta del Consiglio Ue: nella giornata di lunedì 10 giugno 2024 si avranno i risultati della Circoscrizione Nord-Ovest e delle altre (Nord-Est, Centro, Sud, Isole) mentre per sapere nel dettaglio i risultati dei partiti europei occorrerà attendere probabilmente martedì, al più tardi mercoledì.

CANDIDATI SEGGI CENTRODESTRA, PD, M5S, AVS, SUE E AZIONE AL NORD OVEST: ATTESE PREFERENZE ED ELETTI

Nell’attesa dei risultati finali delle elezioni Europee 2024 in diretta dallo spoglio della Circoscrizione Nord-Ovest, compresi di preferenze e ipotesi sui seggi eletti finali delle singole liste, la corsa dei vari candidati vedeva contrapposti molti leader nazionali ed europarlamentari uscenti, oltre alle “novità” in arrivo dalla società civile. Con buona probabilità di essere eletti più degli altri componenti del listino elettorale, i capilista dei vari partiti in corsa alle Elezioni Europee 2024 puntavano tutti a recuperare quanti più voti possibili per il proprio partito.

Dalla Premier Giorgia Meloni, capolista per FdI (anche nelle altre circoscrizioni) al vicepremier Antonio Tajani con Forza Italia, passando per la leghista Silvia Sardone o la candidata Pd Cecilia Strada: capolista del M5s nel Nord Ovest è Maria Angela Danzì mentre Emma Bonino ed Elena Bonetti corrono per SUE e Azione. Nella circoscrizione nord-occidentale curiosità sui risultati che otterrà Ilaria Salis, la detenuta in Ungheria candidata da Alleanza Verdi-Sinistra: con lei anche i tre leader delle liste minori, da Michele Santoro a Cateno De Luca e Stefano Bandecchi. Per scoprire i nomi di tutti i candidati europarlamentari ecco lo strumento messo a punto dal Viminale su Eligendo, mentre qui di seguito trovate tutti i candidati dei principali partiti in corsa: FdI – Pd – M5s – Lega – Forza Italia – Stati Uniti d’Europa.

SONDAGGI E PROIEZIONE ELETTI AL NORD OVEST: I DATI PRE-ELEZIONI EUROPEE 2024 E I RISULTATI DEL 2019

Con i 20 seggi in palio sui 76 totali dell’Italia (su 720 complessivi del nuovo Parlamento Europeo), i risultati ipotizzati prima delle Elezioni Europee 2024 vedevano un trionfo abbastanza annunciato per Fratelli d’Italia, in generale una situazione comunque positiva per i tre blocchi del Centrodestra. Stando ai sondaggi raccolti da Bidimedia prima del silenzio elettorale e prima degli exit poll, nella Circoscrizione Nord-Ovest il partito di Giorgia Meloni volava con il 28% davanti al 22% del Pd, al terzo posto con ottimo trend rispetto al resto del Paese la Lega al 12,9%, quarto il M5s con il 9,5%, viceversa sotto la media rispetto al Centro e Sud Italia.

Forza Italia con Noi Moderati, dai sondaggi politici, era dato al 7,7%, SUE al 5,9% e appena sopra lo sbarramento rimanevano Azione e AVS, rispettivamente al 4,9 e 4,6%. Stante queste intenzioni di voto, la proiezione dei risultati per i seggi eletti nella singola circoscrizione Nord-Ovest delle elezioni europee 2024 vedeva il seguente scenario: 7 europarlamentari su 20 andrebbero a FdI, 4 al Partito Democratico di Elly Schlein, 3 alla Lega di Salvini, 2 invece per M5s di Conte e FI-NM di Tajani e Lupi; con un seggio, secondo i sondaggi politici, rimarrebbero infine la lista di Renzi e Bonino, AVS di Ilaria Salis e Azione di Calenda-Bonetti. Ancora poche ore e scopriremo se i risultati delle Europee 2024 per il Nord-Ovest saranno confermati o definitivamente ribaltati. Nelle Elezioni Europee 2019 al Nord-Ovest i 20 seggi videro il trionfo della Lega con 9 eletti, seguiti dai 5 del Pd, 2 per M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia











