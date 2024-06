Risultati Forlì Elezioni Comunali 2024/ Gian Luca Zattini sindaco Centrodestra: nomi seggi eletti Consiglio

GIAN LUCA ZATTINI RICONFERMATO SINDACO DI FORLÌ: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali Forlì 2024, i risultati definitivi e tutti gli eletti: il candidato Gian Luca Zattini del Centrodestra è stato confermato nuovamente sindaco, vince al primo turno con una maggioranza di voti, in percentuale del 50,63% contro l’altro candidato del Centrosinistra Graziano Rinaldini che ha ottenuto il 46,28% delle preferenze. La nuova amministrazione quindi sarà guidata dalla coalizione che ha sostenuto il nuovo mandato di Zattini composta dalla lista civica moderata e dai partiti FdI, Lega, Forza Italia e Popolo della Famiglia. Gli altri due nomi in lista per la guida della Giunta comunale erano: Maria Ilena Acqua che ha ottenuto l’1,7% e Vito Botticella del Partito Comunista Italiano con l’1,39%.

Gian Luca Zattini, in politica da molti anni, è riuscito ad invertire la tendenza delle Europee che invece a Forlì hanno premiato maggiormente il Pd, si conferma quindi sindaco, anche se, inizialmente dalle prime proiezioni e dati dello spoglio in diretta sembrava non potesse riuscire a vincere contro l’avversario. L’annuncio, è stato dato congiuntamente dagli esponenti del centrosinistra e del M5S che hanno dichiarato: “Riconosciamo a Zattini la vittoria e lo aspettiamo di persona per congratularci”.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI FORLÌ: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA

In base ai dati ufficiali sui seggi eletti e le preferenze mostrate nei risultati di lista delle Elezioni Comunali a Forlì, emerge la maggioranza ottenuta dalle liste di Centrodestra, tra le quali quella civica che sosteneva il sindaco uscente Gian Luca Zattini. Tra i partiti più votati è emerso inoltre un grande successo di Fratelli d’Italia rispetto alle precedenti amministrative, ottimo risultato anche per il Partito Democratico che vince 8 seggi e per la Lega, mentre il Movimento 5 Stelle perde consensi rispetto alle preferenze espresse in passato nel capoluogo. Esultanza anche da parte del Popolo della Famiglia, partito tra i principali sostenitori di Zattini. Ecco di seguito tutti gli eletti con le liste che erano in campo per le Elezioni Comunali a Forlì 2024 (salvo rinunce/subentri post risultati):

Maggioranza con Gian Luca Zattini sindaco

– Fratelli d’Italia (19,22% preferenze) 8 seggi: Vincenzo Bongiorno (624 preferenze), Marco Catalano (454), Damiano Bartolini (286), Fabrizio Ragni (275), Paolo Farneti (116), Emanuela Bassi (114), Daniela Saragoni (88), Cristina Tassinari (83)

– Pavia a Colori (9,09%) 3: Alice Moggi, Gipo Anfosso.

– La Civica Forlì Cambia (14,53%): 6: Paola Casara (1.247 preferenze), Kevin Bravi (325), Loris Ceredi (314), Lucia Crispino (296), Matteo Leucci (291), Leonardo Gallozzi (278)

– Lega (8,74%) 3: Daniele Mezzacapo (459), Andrea Cintorino (458) e Massimiliano Pompignoli (309).

Opposizione con Graziano Rinaldini consiglieri eletti

– Partito Democratico (31,85%) 8: Graziano Rinaldini, Elisa Massa (968 preferenze), Michele Valli (959), Alessandro Gasperini (697), Federico Morgagni (531), Giulio Marabini (296), Flavia Cattani (284), Loretta Poggi (283), Giovanni Bucci (277)

– Rinnoviamo (5,58%) 1: Elena Colangelo (236).

– Alleanza Verdi Sinistra (5,08%) 1: Diana Scirri (330).

– Movimento 5 Stelle (4,02%) 1: Eros Brunelli (85)











