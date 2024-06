Risultati Sassari, Elezioni Comunali 2024/ Giuseppe Mascia sindaco: nomi seggi eletti in Consiglio

GIUSEPPE MASCIA SINDACO DI SASSARI: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Il vantaggio accumulato era talmente incolmabile che nella serata di lunedì è stata annunciata la vittoria di Giuseppe Mascia alle Elezioni Comunali 2024 a Sassari con netto anticipo e al primo turno. I risultati hanno poi certificato che ha ottenuto il 51,08% dei voti, frutto delle 31.108 preferenze. Fondamentale è stato il sostegno del Pd, visto che è il primo partito con il 20,45%. Mascia ha ottenuto oltre 16mila voti di vantaggio su Nicola Lucchi, il candidato del centrodestra che il nuovo sindaco ha definito un “avversario serio e leale” per come si è comportato in campagna elettorale e che è tra gli eletti in Consiglio comunale.

Risultati Prato Elezioni Comunali 2024/ Ilaria Bugetti sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti in Consiglio

Di sicuro l’esito di Sassari è interessante per il centrosinistra, visto che la coalizione è quella del campo largo, visto che c’è stata l’alleanza con M5s e Alleanza Verdi Sinistra, che tra l’altro ha fatto più dei pentastellati in termini di voti. Curioso è anche il fatto che di fatto il Movimento 5 Stelle resti nella maggioranza del Consiglio comunale, visto che ci sono stati 5 anni di amministrazione Campus in cui era alleato a liste civiche di riferimento centrodestra, mentre ora è con il centrosinistra.

Risultati eletti Pd Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Pentenero

Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI SASSARI: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

Dalle percentuali ai numeri, preferenze e nomi degli eletti al Consiglio comunale di Sassari alla luce dei risultati alle Elezioni Comunali 2024, per capire la distribuzione dei seggi e chi sono i consiglieri comunali. Sono 10 i seggi per il Pd, 3 ciascuno per Alleanza Verdi Sinistra e M5s, 2 per Futuro comune e Sassari Progressista Solidale, uno invece per Orizzonte Comune: questi formano la maggioranza di Giuseppe Mascia sindaco. Per quanto riguarda l’opposizione, sono 2 i seggi per Sardegna al Centro e Sassari Progetto Comune, uno per I Civici Sassari è, Noi per Sassari, i partiti e le liste che hanno sostenuto Nicola Lucchi che avrà un posto da consigliere, come Gavino Mariotti e Mariano Brianda, col primo sostenuto da Fratelli d’Italia che ottiene 2 seggi, uno a testa per Azione e Forza Italia.

Risultati eletti Pd Bergamo preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Carnevali sindaco

Eletti consiglio Sassari, Maggioranza con Giuseppe Mascia sindaco

– Pd (20,45%) 10 seggi: Giovanna Masia, Maria Nicoletta Puggioni, Stefano Manai Ferretti, Antonio Planetta, Fabio Pinna, Mario Pingerna, Anna Paola Rubattu, Antonio Paoni, Pierpaolo Bazzoni e Gianluca Chelo.

– Alleanza Verdi Sinistra (7,99%) 3 seggi: Marco Dettori, Nicola Ribichesu e Melania Delogu.

– M5s (6,41%) 3 seggi: Patrizia Mercuri, Chiara Musio e Noemi Piga.

– Futuro Comune (5,93%) 2 seggi: Stefano Ruiu e Gianluigi Onida.

– Sassari Progressista e Solidale (4,23%) 2 seggi: Lalla Careddu e Walter Pani.

– Orizzonte Comune (3,51%) 1 seggio: Massimo Rizzu.

Eletti consiglio Sassari, Opposizione con Lucchi, Mariotti e Brianda consiglieri eletti

– Sardegna al Centro (6,99%) 2 seggi: Christian Luisi e Alessandra Corda.

– Sassari Progetto Comune (5,77%) 2 seggi: Antonello Sassu e Martina Marongiu.

– I Civici Sassari è (4,69%) 1 seggio: Gianfranco Tedde.

– Noi per Sassari (3,76%) 1 seggio: Carlo Sardara.

– Fratelli d’Italia (6%) 2 seggi: Pietro Pedoni e Roberto Cadeddu.

– Azione (3,57%) 1 seggio: Alessandro Ponti.

– Forza Italia (2,19%) 1 seggio: Vanni Azzena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA