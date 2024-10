RISULTATI SERIE C: TORNANO GLI ANTICIPI!

Per i risultati Serie C che tornano a farci compagnia venerdì 4 ottobre bisogna parlare di quattro anticipi che inaugurano il programma dell’ottava giornata: si torna dunque in campo per sfide davvero intriganti, ancora una volta sono impegnati i tre gironi (A, B e C) e tutte le gare prenderanno il via alle ore 20:30, come di consueto si tratterà quindi di un appuntamento serale con un campionato di terza divisione che ha già vissuto un turno infrasettimanale ma che è solo all’inizio di un percorso davvero molto lungo. Qualche indicazione comunque la possiamo già trarre: nel girone A per esempio resta saldamente al comando il Padova.

I biancoscudati saranno impegnati nei prossimi giorni, intanto stasera con i risultati Serie C potremmo vedere un riscatto da parte del Renate che, partito con cinque vittorie consecutive, ha poi perso le ultime due gare e dunque si è leggermente staccato, sorpassato anche dal coriaceo Vicenza e ora con la necessità di risalire la corrente, anche se forse la piazza nerazzurra pensa maggiormente alla qualificazione ai playoff che alla promozione diretta e dunque potrà giocare senza particolari pressioni. Attenzione però a quello che succederà con i risultati Serie C: la trasferta sul campo del Lecco è davvero durissima per il Renate.

RISULTATI SERIE C: DERBY INTRIGANTI!

Stiamo per vivere le emozioni legate ai risultati Serie C per questi anticipi dell’ottava giornata: la cosa davvero interessante riguardo le partite del venerdì è che sono tutte derby regionali, anche se a Rimini avrebbero qualcosa da ridire visto che tengono alla divisione tra Emilia e Romagna. Nel girone A l’Atalanta U23 ospita la Giana Erminio, partita che in questo momento odora di playoff tra due squadre che avevano centrato l’obiettivo anche lo scorso anno e ora puntano chiaramente a ripetersi, mentre abbiamo già parlato del Renate che fa visita al Lecco in quello che possiamo considerare un big match nella giornata.

I risultati Serie C ci consegnano poi Rimini Spal, per l’appunto, con i romagnoli che stanno volando: solitamente abituato a guardare alla corsa salvezza, il Rimini quest’anno è partito davvero bene e addirittura per il momento potrebbe anche pensare di giocarsi la promozione diretta, anche se esiste distanza dalla capolista Pescara. Nel girone C infine ecco il sempre sentito derby di Puglia Foggia Taranto, che a differenza degli altri tre si gioca tra due squadre che devono evitare la retrocessione: sono le ultime due della classifica e dunque la sfida sarà delicatissima, a noi adesso non resta che aspettare l’esito dei campi per questi risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Atalanta U23 Giana Erminio

Ore 20:30 Lecco Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 19

Vicenza 17

Renate 15

Lumezzane 14

Atalanta U23 13

Albinoleffe, Lecco 12

Trento, Alcione Milano 10

Caldiero Terme, Feralpisalò, Pro Vercelli 9

Giana Erminio 8

Union Clodiense, Novara 6

Pergolettese, Pro Patria 5

Triestina, Virtus Verona, Arzignano 4

GIRONE B

Ore 20:30 Rimini Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 17

Ternana 16

Torres 15

Entella 14

Arezzo 12

Rimini 11

Lucchese, Vis Pesaro, Campobasso 10

Gubbio 9

Ascoli 8

Pontedera, Carpi, Pineto, Sestri Levante, Perugia 7

Pianese, Milan Futuro 6

Spal (-3) 4

Legnago Salus 3

GIRONE C

Ore 20:30 Foggia Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento, Picerno 15

Monopoli 13

Trapani, Audace Cerignola, Catania, Sorrento 12

Potenza, Giugliano 11

Cavese 9

Casertana 8

Crotone, Latina, Avellino, Altamura 7

Juventus Next Gen, Acr Messina, Turris 6

Foggia 5

Taranto 3